Matelec y Fenie ponen el foco en el instalador en la Semana Internacional de la Electrificación

Matelec y Fenie volverán a convertir al instalador en uno de los grandes protagonistas de la Semana Internacional de la Electrificación y la Descarbonización. - IFEMA MADRID

MADRID 11 Jun. (EUROPA PRESS) -

La feria Matelec y la Federación Nacional de Empresas de Instalaciones Eléctricas, Telecomunicaciones y Climatización (Fenie) han renovado un año más su acuerdo de colaboración en el marco de la Semana Internacional de la Electrificación y la Descarbonización para seguir impulsando la presencia y el protagonismo de los profesionales instaladores.

De esta forma, Matelec y Fenie seguirán trabajando conjuntamente para ofrecer un entorno donde compartir conocimiento, conocer las últimas innovaciones tecnológicas y analizar las oportunidades que están transformando el mercado, ha apuntado Ifema Madrid en un comunicado.

En el marco de esta colaboración, la próxima edición volverá a acoger 'El Mundo del Instalador', un espacio ya consolidado dentro de Matelec que se ha convertido en punto de encuentro para empresas instaladoras, fabricantes, distribuidores, asociaciones y profesionales de toda la cadena de valor del sector.

Además, volverá a celebrarse nuevamente el Concurso de Jóvenes Instaladores, que afronta su XIX edición, organizado por Fenie junto con las asociaciones que forman parte de la federación, en el marco de Matelec. En esta edición, ha alcanzado un récord histórico de participación, con 48 jóvenes representantes de toda España.

Junto al concurso, 'El Mundo del Instalador' volverá a contar con un programa de actividades y sesiones de contenido en el auditorio del estand dirigidas a abordar algunos de los principales retos y oportunidades para las empresas instaladoras, como la electrificación, la eficiencia energética, las energías renovables, la movilidad eléctrica o la digitalización.

La Semana Internacional de la Electrificación y la Descarbonización, el proyecto que organiza Ifema Madrid e integra las ferias Genera y Matelec, ya ha confirmado más de 500 empresas expositoras a seis meses de su celebración.

Cuenta con el apoyo del Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE) y del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico y volverá a reunir así a los principales actores del sector en torno a la innovación, el conocimiento y el desarrollo de nuevas oportunidades, con los instaladores como uno de los colectivos protagonistas de esta transformación.