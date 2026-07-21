MBFWMadrid llegará a Arganzuela y al campus de Comunicación de la Universidad Nebrija en su nueva edición

Archivo - Una modelo en un desfile de Hannibal Laguna durante la Mercedes-Benz Fashion Week, a 20 de marzo de 2026, en Madrid (España). - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

MADRID 21 Jul. (EUROPA PRESS) -

Mercedes-Benz Fashion Week Madrid, la pasarela organizada por Ifema Madrid con el apoyo del Ayuntamiento de Madrid, presenta su calendario oficial para la edición de septiembre 2026, que se celebrará del 14 al 19 de septiembre, y que llegará a nuevos espacios como el Palacio de Cristal de Arganzuela o el campus de Comunicación y Artes en Madrid San Francisco de Sales de la Universidad Nebrija.

Durante seis jornadas, la ciudad volverá a convertirse "en el epicentro de la moda española a través de un programa que combina talento, artesanía y nuevas narrativas creativas", ha señalado Ifema Madrid en un comunicado.

Esta edición estará marcada por la incorporación de nuevos espacios que amplían los límites habituales del evento, como el Invernadero del Palacio de Cristal de Arganzuela, que acogerá la jornada inaugural, así como el Palacio de Cibeles con un nuevo formato.

La novedad más destacada será el traslado del grueso de su programación al campus de Comunicación y Artes en Madrid San Francisco de Sales de la Universidad Nebrija, consolidando un modelo de pasarela "más abierto, dinámico y conectado con el corazón de la ciudad", ha señalado.

El calendario destacará por momentos clave como la celebración del décimo aniversario de Palomo, que protagonizará uno de los hitos de la edición, y el regreso de nombres esenciales en la evolución reciente de la moda española como Moisés Nieto, Alvarno, Redondo Brand, así como la consolidación en su programación de otros como Juan Vidal, Adolfo Domínguez, Ernesto Naranjo, Acromatyx o Álex Rivière.

Además, la próxima edición de Mercedes-Benz Fashion Week Madrid contará con la incorporación de nuevas firmas que debutan en la pasarela como Celia B y Antonio del Canto.

RECONOCIMIENTOS A HANNIBAL LAGUNA O AGUA BY AGUA BENDITA

En el ámbito de los reconocimientos, ambos auspiciados por el Ayuntamiento de Madrid, Hannibal Laguna recibirá el Premio Diseñador Nacional de Mercedes-Benz Fashion Week Madrid, un galardón concedido por la pasarela que reconoce "su trayectoria, legado y proyección internacional", en un momento especialmente significativo para la firma, que celebra su 40 aniversario.

Por su parte, el Premio Diseñador Internacional de Mercedes-Benz Fashion Week Madrid, será para Agua by Agua Bendita, una firma que llega impulsada por Latin American Fashion Awards, la plataforma concebida para amplificar la visibilidad e impulsar el desarrollo del talento latinoamericano en la escena internacional.

El galardón destaca "su capacidad para trascender fronteras mediante una propuesta que integra cultura, innovación y sensibilidad, conectando con audiencias globales y estableciendo un diálogo entre tradición y contemporaneidad".

CALENDARIO

La jornada inaugural tendrá lugar el lunes, 14 de septiembre en el Invernadero del Palacio de Cristal de Arganzuela. Pedro del Hierro abrirá el calendario, seguido de Simorra y Adolfo Domínguez, que regresa a la pasarela, completando la primera jornada.

El martes será el turno del Palacio de Cibeles, que acogerá una jornada clave con un formato renovado. Agua by Agua Bendita, premio internacional de esta edición, inaugurará el día, seguida del debut de Celia B. Tras ella seguirá Ágatha Ruiz de la Prada y Hannibal Laguna, protagonista del reconocimiento nacional de esta edición de Mercedes-Benz Fashion Week Madrid, para continuar con la vuelta de Álex Rivière.

Previamente, el día arrancará con una presentación a cargo de Juan Vidal en el hotel Palace, mientras que su culminación será el desfile especial Palomo, que celebra su 10º aniversario en la pasarela.

El Campus de Comunicación y Artes en Madrid San Francisco de Sales de la Universidad Nebrija se incorporará el miércoles también como nueva sede acogiendo una jornada centrada en la moda de autor. Moisés Nieto abrirá el día, seguido de Ernesto Naranjo. La jornada continuará con los desfiles de Baro Lucas, Acromatyx y Álvaro Calafat, este último en formato OFF.

El segundo día en Nebrija (el jueves) lo abrirán Odette Álvarez y Malne para dar paso al debut de Antonio del Canto en la pasarela, tras haber formado parte de EGO. La jornada seguirá con Isabel Sanchis y el cierre llega con el regreso de Redondo Brand, en formato OFF.

El viernes arrancará con el desfile de Maison Mesa, seguido de Custo Barcelona. Tras ellos, Lola Casademunt by Maite, Yolancris y el desfile OFF de Alvarno. Mientras, al día siguiente, la jornada de cierre de Mercedes-Benz Fashion Week Madrid estará dedicada a la plataforma EGO, el espacio de referencia para la nueva generación de diseñadores.

La Universidad Nebrija acogerá los desfiles de firmas emergentes como las colecciones de Apolineo Studio y Biyeyemete, Cotes e Isabel Is My Name, así como Karla Aguilar y Miss Take, en una jornada que volverá a poner el foco en el talento joven.