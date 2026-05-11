Meat Attraction avanza en su próxima edición con la adjudicación de 5.000 m2 de superficie de exposición

Meat Attraction avanza su próxima edición con la adjudicación de 5.000 m 2 de superficie de exposición. - IFEMA MADRID

MADRID 11 May. (EUROPA PRESS) -

Meat Attraction avanza en su próxima convocatoria, que se celebrará del 16 al 18 de febrero de 2027, con la adjudicación de 5.000 metros cuadrados de su espacio, lo que representa un 70% de la ocupación total.

La feria refuerza así "su posicionamiento" al integrarse dentro del proyecto Anuga Select Ibérica, organizado por Ifema Madrid y Koelnmesse, que se presenta como "plataforma estratégica destinada a potenciar la visibilidad internacional, el negocio y la atracción de compradores clave para la industria de alimentación y bebidas".

Según ha indicado Ifema Madrid en un comunicado, han confirmado ya su participación en esta próxima edición empresas como Grupo Vall Companys, Los Norteños, Incarlopsa, Grupo Jorge, Litera Meat, Handtmann Iberia o Dordal, además de las interprofesionales Interporc, Provacuno, Asici y Avianza. La asociación nacional Anafric, y Castilla y León y Extremadura con participación oficial.

Este primer avance refleja "la confianza del sector cárnico" en un certamen que regresa con "más fuerza" y que trabaja ya en un plan de acción orientado a "multiplicar la participación, ampliar el alcance internacional y consolidar a España como uno de los grandes referentes globales del sector".

Con esta evolución "positiva" en la adjudicación de espacios y su integración en Anuga Select Ibérica, Meat Attraction refuerza "su papel como punto de encuentro clave para toda la cadena de valor cárnica, combinando proyección internacional, oportunidades de negocio y liderazgo sectorial".