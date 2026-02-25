Meat Attraction se integrará en Anuga Select Ibética

Comité Organizador Meat Attraction - IFEMA MADRID

MADRID 25 Feb. (EUROPA PRESS) -

Meat Attraction avanza en el desarrollo de su próxima edición, que por primera vez se integrará dentro de Anuga Select Ibérica, el nuevo proyecto impulsado por Ifema Madrid y Koelnmesse que busca situar a Madrid como "la mayor plataforma internacional de negocio para la industria de alimentación y bebidas".

Según recoge Ifema Madrid en un comunicado, esta edición se celebrará del 16 al 18 de febrero de 2027, con una integración que busca traer a España "el prestigio y la proyección internacional del concepto Anuga".

Este movimiento, ha afirmado, amplía su capacidad de atracción de visitantes internacionales y generando nuevas oportunidades de negocio para el sector cárnico español.

Para la directora de Meat Attraction, María José Sánchez, "la integración en Anuga Select Ibérica es una oportunidad para poder conseguir un certamen más importante, donde los operadores puedan interactuar con compradores nacionales e internacionales, tanto del ámbito de la distribución como de la restauración".

Anuga Select Ibérica contará en 2027 con cuatro pabellones, configurando un espacio expositivo de gran dimensión que "permitirá potenciar la especialización sectorial y facilitar el recorrido profesional de visitantes y compradores internacionales".

Además de la industria cárnica y de Bakery & Ice Cream Attraction, para la industria de la panadería, bollería, helados y café, que ocuparán pabellones específicos, la feria acogerá también a los sectores de lácteos, snacks, aceites, congelados, bebidas, frescos, conservas y, en general, se contará con representación de toda la industria alimentaria nacional e internacional.

En la primera reunión del Comité Organizador de Meat Attraction, el director general de Asociación Nacional de Industrias de la Carne de España (ANICE), Giuseppe Aloisio, ha subrayado además el alto potencial estratégico que supone la unión con Anuga Select Iberia, "una alianza que permitirá reforzar la proyección internacional del sector, ampliar las oportunidades comerciales y generar nuevas sinergias entre empresas, compradores y mercados clave".

En esta reunión se han analizado asimismo los planes de promoción en mercados estratégicos, así como la colaboración con asociaciones sectoriales, instituciones y redes internacionales para "reforzar la atracción de expositores y visitantes de alto perfil".

El objetivo es consolidar a Meat Attraction como "una de las grandes plataformas europeas para la industria cárnica europea, integrando en un mismo espacio la cadena de valor a toda la industria alimentaria internacional, vinculada a Anuga Select Ibérica".