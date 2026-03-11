Mercedes-Benz Fashion Week acoge el 19 LaLiga Fashion Night, un desfile con la colección retro de los clubes

Mercedes-Benz Fashion Week Madrid acoge LALIGA Fashion Night. - IFEMA MADRID

MADRID 11 Mar. (EUROPA PRESS) -

Mercedes-Benz Fashion Week Madrid, la pasarela que organiza Ifema Madrid con el apoyo del Ayuntamiento de Madrid, incorpora en su programación la celebración de LaLiga Fashion Night, un desfile exclusivo que presentará el próximo 19 de marzo en el Palacio de Fernán Núñez la nueva colección retro de los clubes creada con motivo de la Jornada Retro de LaLiga.

En un comunicado, Ifema Madrid ha explicado que esta iniciativa refuerza la vocación de la pasarela por abrir nuevos diálogos creativos que transforman el presente de la moda y busca consolidar a MBFWMadrid como un espacio donde convergen "creatividad, cultura y nuevas narrativas estéticas".

A través de esta colección, los clubes de LaLiga reinterpretan décadas clave del fútbol español y las trasladan al lenguaje de la moda actual, mostrando el creciente vínculo entre la cultura deportiva y la industria textil.

Así, la colección retro que se mostrará en el desfile recupera iconos históricos del fútbol español, reinterpretados desde una mirada contemporánea y alineada con la explosión actual de lo deportivo en pasarela.

Con esta presentación, MBFWMadrid subraya su papel como plataforma de innovación y encuentro interdisciplinar, donde el diseño se entiende como herramienta de diálogo con tendencias globales que hoy atraviesan ámbitos como la música, el entretenimiento o el deporte.

Para MBFWMadrid, la incorporación de LaLiga Fashion Night supone un "paso natural en la expansión de la pasarela hacia experiencias que conectan con públicos diversos y estilos de vida contemporáneos", ha apuntado Ifema Madrid.

La colección, que forma parte de la Jornada Retro de LaLiga, la primera jornada tematizada de su historia y una iniciativa pionera en Europa, transforma la memoria futbolística en una propuesta de estilo que trasciende el estadio y reivindica el valor del archivo como motor de inspiración.

Con LaLiga Fashion Night, MBFWMadrid busca reafirmar su compromiso con la creatividad, la diversidad estética y la exploración de nuevos formatos, continuando su labor de situar la moda española en el centro del diálogo internacional.