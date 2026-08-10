Mercedes-Benz Fashion Week Madrid abre la venta de entradas para su próxima edición con tarifa 'Early Bird'

Mercedes-Benz Fashion Week Madrid (MBFW) ha abierto oficialmente la venta de entradas para su próxima edición, que tendrá lugar del 14 al 19 de septiembre con un total de 27 desfiles de la edición Spring/Summer 2027 en diferentes puntos de la ciudad. - IFEMA MADRID

MADRID, 10 Ago. (EUROPA PRESS) -

Mercedes-Benz Fashion Week Madrid ha abierto este lunes la venta de entradas para su próxima edición, que se celebrará del 14 al 19 de septiembre, con una tarifa especial 'Early Bird' y un número limitado de localidades para los desfiles abiertos al público.

La nueva edición, correspondiente a la temporada Spring/Summer 2027, supondrá además un cambio en el formato habitual de la pasarela, que trasladará sus 27 desfiles a ocho espacios emblemáticos de Madrid, siguiendo el modelo de las grandes semanas internacionales de la moda.

Las entradas, según recoge Ifema Madrid en un comunicado, ya están disponibles a través de los canales oficiales de Mercedes-Benz Fashion Week Madrid con un precio reducido respecto a la tarifa general durante la fase 'Early Bird'.

La pasarela, organizada por Ifema Madrid con el apoyo del Ayuntamiento de Madrid, tendrá aforo será limitado en los distintos escenarios debido a las características de los espacios seleccionados.

Entre las sedes seleccionadas se encuentran el Invernadero del Palacio de Cristal de Arganzuela, la Galería de Cristal del Palacio de Cibeles, el Campus de Comunicación y Artes de la Universidad Nebrija, la Rosaleda del Parque del Oeste, el Hotel Palace, los Jardines de los Palacios de Vista Alegre y la Galería de las Colecciones Reales.

De este modo, cada diseñador presentará su colección en un espacio con personalidad propia, con formatos más exclusivos y adaptados al carácter de cada firma. La organización busca favorecer así una mayor cercanía entre diseñadores, invitados, prensa, compradores y público.

Esta configuración distribuida por distintos puntos de la ciudad supone una evolución del formato de Mercedes-Benz Fashion Week Madrid y pretende reforzar la conexión de la cita con Madrid, al tiempo que impulsa la proyección nacional e internacional del talento creativo español.