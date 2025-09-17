Mercedes-Benz Fashion Week Madrid contará con un servicio de autobús exclusivo para prensa

MADRID 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

Mercedes-Benz Fashion Week Madrid contará con un servicio de transporte exclusivo para prensa gracias a una colaboración con Vectalia para poner a disposición del evento un autobús Mercedes con un diseño exterior especialmente creado para el 40 aniversario de la pasarela madrileña.

El trayecto que realizará el autobús por las calles de Madrid ha sido "cuidadosamente diseñado y adaptado a las necesidades del evento, garantizando la mejor experiencia para los asistentes", ha indicado Ifema Madrid en un comunicado.

Esta colaboración se enmarca en el compromiso de Vectalia "con la cultura y con los grandes eventos que ponen en valor la creatividad y el talento". Con iniciativas como esta, además, "reafirma su posición como empresa comprometida con la calidad del servicio, la innovación y el apoyo a proyectos que promueven la cultura y la excelencia en todas sus formas", ha indicado la institución ferial.