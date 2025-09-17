Mercedes-Benz Fashion Week Madrid estrena Business Talks, un espacio de dialogo estratégico sobre la moda

MADRID 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

Mercedes-Benz Fashion Week Madrid, organizada por Ifema Madrid con el apoyo del Ayuntamiento de la capital, estrena un nuevo espacio de diálogo sobre moda bajo el nombre de Business Talks, un programa de encuentros profesionales en el que se aborden los principales desafíos y transformaciones del sector, desde la creatividad y la sostenibilidad hasta la digitalización del negocio y el talento emergente.

Con el apoyo de Mastercard como socio estratégico, será un foro de debate con cuatro jornadas en las que perfiles relevantes de la industria, como representantes de marcas, diseñadores, plataformas de pago, medios especializados y expertos en digitalización, debatirán sobre grandes ejes temáticos.

En concreto, en la jornada inaugural (jueves 18), bajo el título 'Creatividad, diseño & métodos de pago', se abordará la transformación de la experiencia de compra a través de las nuevas tecnologías financieras y los métodos de pago digitales. También se debatirá sobre el papel de la creatividad en la construcción de identidad de marca y en su influencia cultural.

Este primer día abrirá con una mesa sobre innovación en métodos de pago y fintech aplicados a la moda, liderada por Mastercard, en la que se abordarán los avances en soluciones digitales como el contactless, la seguridad y prevención de fraudes en ecommerce, con la participación de Claudia Ojeda, experta en blockchain y Cristina Carranza, consultora de Startup-s tech.

A continuación, llegará la mesa titulada "Diseñar con alma: marcas que narran una identidad", que contará con la participación de Alejandro Gómez Palomo (Palomo Spain), Castañer y Marta Rota (Tot-Hom), bajo la moderación de Charo Izquierdo.

La jornada concluirá con el debate "Moda, medios y poder cultural", en el que intervendrán Betty Lepina, Ana García Siñeriz y Ana Núñez Milara, también moderado por Charo Izquierdo.

SEGÚNDA JORNADA

En la segunda jornada (viernes 19), bajo el título Sostenibilidad y Artesanía, se pondrá el foco en la innovación con impacto real y en el valor de la artesanía en diálogo con el lujo, además de reflexionar sobre cómo los espacios físicos -pasarelas, ferias y encuentros- se consolidan como motores de negocio en la era digital.

La mesa "Artesanía vs lujo: redefinir el valor" contará con María Alfonso (fundadora de Paris64) y Oteyza, moderados por Charo Izquierdo. A continuación, se celebrará "Innovar desde el origen: sostenibilidad con impacto real", con la presencia de Raquel Buj, Juan Ramón Meléndez (Reviste) y Javier Goyeneche (Ecoalf), en un debate moderado por Cruz Sánchez de Lara.

La tarde cerrará con una conversación en la que Sybilla dialogará con Charo Izquierdo, un encuentro único que pondrá en perspectiva la relación entre creatividad, compromiso y futuro.

La tercara jornada (sábado 20), bajo el título Negocio e Internacionalización, tendrá como protagonistas el crecimiento empresarial y a la expansión internacional de las marcas, con especial atención a la relación entre Hispanoamérica y la pasarela de Madrid, así como a las oportunidades que abre el e-commerce en un mercado global.

El programa comenzará con la mesa "Hispanoamérica-Madrid: un puente necesario", que contará con la participación de Daniela Goicoechea (fundadora de Goiko), moderada por Valentina Suárez Zuloaga. Más tarde se celebrará "Construir industria: cómo escalar sin perder el alma", con la intervención de Ángel Asensio, Beatriz de los Mozos (Flabelus) y Borja Vázquez (Scalpers), bajo la moderación de Asier Labarga.

El día incluirá también una sesión liderada por Mastercard, bajo el título "E-commerce y moda: innovación, pagos digitales y experiencia del consumidor", que analizará cómo el comercio digital está transformando la industria de la moda, con foco en la seguridad, la digitalización de la experiencia de compra y la internacionalización de las marcas y la presencia de Susana Campuzano, fundadora y DG de Luxury Advise; Silvia Leal, asesora de IA en la OCDE y UE e Ignacio Suárez Zuloaga, fundador de CLIDEA.

Finalmente, el cierre (domingo 21), bajo el título EGO & Futuro, estará protagonizado por los nuevos talentos y las generaciones emergentes, en una reflexión sobre los retos a los que se enfrentan los diseñadores jóvenes y cómo la industria puede adaptarse a los consumidores del futuro.

La jornada se articulará en torno a la mesa "Generación EGO: ¿qué significa ser diseñador hoy?", en la que participarán Ernesto Naranjo (ganador EGO) y Álvaro Calafat, con moderación aún por confirmar.