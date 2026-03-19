Mercedes-Benz Fashion Week Madrid presenta nuevas Fashion Talks para reflexionar sobre el futuro de la moda

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MADRID 19 Mar. (EUROPA PRESS) -

Mercedes-Benz Fashion Week Madrid presenta las nuevas Fashion Talks, una herramienta para reflexionar sobre el futuro de la moda, ha informado Ifema Madrid en un comunicado.

Se trata de un espacio de diálogo que convivirá con los desfiles y que reunirá a voces clave de la industria para analizar los principales desafíos del sector, desde la evolución del consumo y la ética tecnológica hasta la innovación empresarial, la trazabilidad o el poder cultural de las comunidades.

Este programa tendrá lugar en el Cibelespacio del Pabellón 14.1 de Ifema Madrid e invita a profesionales, diseñadores y público a profundizar en las transformaciones que marcarán el futuro inmediato de la moda.

Así, por ejemplo, el viernes abordará la regulación, consciencia y nuevas verdades de la moda a las 11.15 horas con representantes de Re-Viste, RBS y Grupo MIRTO, moderados por Carmen Torres. La conversación continúa a las 12.45 horas, esta vez con la mirada puesta en la moda ética y verificable. Expertos de AENOR, RBS y el empresario Marcos Pizarro analizan cómo las certificaciones, la autenticación y la transparencia se han convertido en pilares imprescindibles.

Por la tarde llegan las sesiones de Fashion Talks x ELLE Education by Mindway, centradas en sostenibilidad e innovación. De este modo, a las 15.45 horas, Francisco J. López Navarrete explica cómo el diseño puede convertirse en una herramienta para crear modelos de negocio más sólidos y coherentes.

A las 18.15 horas, Verónica García Bolós cuestiona la figura del 'consumidor consciente y el día se cierra a las 19.45 horas con Charo Izquierdo, que plantea la transparencia y la trazabilidad como compromisos reales que las marcas deben asumir.

El sábado comienza poniendo el foco en la artesanía como uno de los grandes valores de la moda española. A las 11.45 horas, firmas como Phialebel, Leandra y Bag&Block, junto con Bleckmann, analizan el papel del trabajo manual.

A las 13.15 horas, la conversación gira hacia los retos de negocio. FWD Advisors y Marcos Pizarro detallan por qué muchas marcas aumentan sus ventas sin mejorar sus márgenes y por la tarde, a las 14.45 horas Pelayo Santos propone repensar el vínculo entre creatividad y estrategia desde la raíz del proyecto.

A las 16.45 horas, Maider Mendoza Alcaiza analiza el papel de los algoritmos capaces de anticipar tendencias y deseos del consumidor y a las 18.15 horas Ricardo Fernández plantea los desafíos éticos y regulatorios que acompañan a la inteligencia artificial.

El domingo está dedicado a cómo las marcas se relacionan hoy con sus audiencias y cómo se construyen experiencias significativas en un mercado tan inmediato como cambiante. A las 13.30 horas, Verónica García Bolós reflexiona sobre el valor del tiempo en la moda y a las 16 horas Fátima Degabriel profundiza en el papel de la comunidad como motor de crecimiento. El cierre, a las 18 horas, llega con José Urrutia, fundador de La Portegna, que reivindica la tienda física como un espacio cultural.