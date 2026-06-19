Mercedes-Benz Fashion Week Madrid renueva el Comité EGO para impulsar el talento emergente de la moda española

Nuevo Comité EGO de la Mercedes-Benz Fashion Week Madrid - IFEMA MADRID

MADRID 19 Jun. (EUROPA PRESS) -

Mercedes-Benz Fashion Week Madrid, organizado por Ifema Madrid con el apoyo del Ayuntamiento de Madrid, ha celebrado la reunión del nuevo Comité EGO, encargado de valorar y proyectar las nuevas voces de la moda española, ha informado Ifema Madrid en un comunicado.

La cita que ha tenido lugar en la Universidad de Diseño, Innovación y Tecnología (UDIT) ha permitido debatir y establecer las claves de la próxima edición de EGO, así como seleccionar a los diseñadores que formarán parte del calendario de desfiles.

El Comité EGO, renovado en esta nueva edición de la pasarela, responde a "una sensibilidad plural y conectada con el presente de la moda, integrando diseño, cultura, comunicación y narrativa para vincular su relación con la moda y la sociedad", ha señalado.

En este contexto, UDIT quiere reforzar también su vínculo con Mercedes-Benz Fashion Week Madrid, donde ha contribuido al impulso del talento emergente. Además, su Grado en Diseño celebra este año su 15º aniversario, consolidándose en la formación de nuevas generaciones de diseñadores uniendo el ámbito académico y la industria de la moda.

Este Comité está formado por profesionales del mundo de la moda como los directores creativos de Acromatyx, Xavi García y Franx de Cristal; la Brand & Communication Director de PYRATEX, Alejandra Muñoz; el director de HIGHXTAR, Borja Bas; el director creativo Javier Guijarro; el Fashion Direction Javier Vaquero; la fotógrafa Mar Alonso, o el director de Mercedes-Benz Fashion Week Madrid, Asier Labarga, entre otros.