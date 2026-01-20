Metro de Madrid refuerza hasta un 100% el servicio de la línea 8 desde este miércoles con motivo de Fitur. - IFEMA MADRID

MADRID 20 Ene. (EUROPA PRESS) -

Metro de Madrid reforzará hasta un 100% el servicio de la línea 8 entre Nuevos Ministerios y Aeropuerto T4, y como consecuencia, Ifema Madrid ha recomendado el uso del transporte público para visitar Fitur, desde este miércoles al domingo, 25 de enero.

Por este motivo, el Metro se configura como "la mejor opción y más sostenible" para llegar al Recinto Ferial de Ifema Madrid, con acceso directo y "eficiente" para los visitantes tanto locales como internacionales, que podrán desplazarse "sin complicaciones" hasta la estación Feria de Madrid desde las estaciones del Aeropuerto Adolfo Suárez-Madrid Barajas (en 5 minutos) y el centro de Madrid en Nuevos Ministerios (en 20 minutos), ha señalado Ifema Madrid en un comunicado.

Para facilitar el acceso a Fitur de los visitantes que lleguen en Metro, Ifema ha dispuesto puntos de información sobre la Feria en las estaciones Aeropuerto T1, T2, T3, Aeropuerto T4 y Nuevos Ministerios, que contarán con personal para asistir a los usuarios con el registro online, proporcionar planos y ofrecer información sobre la 46ª edición de la Feria Internacional del Turismo.

Además, la organización ha dispuesto un fast track desde la salida de Metro Feria de Madrid directamente al acceso Sureste a Fitur, para facilitar la llegada directa de visitantes y expositores que ya dispongan de su pase, hasta la Feria.

En esta línea, también se ha ampliado la red de autobuses de la Empresa Municipal de Transportes (EMT Madrid), que permite llegar desde distintos puntos de la ciudad, la línea 73 desde Diego de León, la línea 112 desde Mar de Cristal - Barrio del Aeropuerto y la línea 122 desde Avenida de América. También en autobús interurbano de la línea 828, que conecta la Universidad Autónoma - Alcobendas - Ifema Madrid.

APARCAMIENTO

Para aquellos que necesiten asistir en vehículo propio, estarán a disposición -hasta que se completen las plazas disponibles- los aparcamientos Verde-Naranja (acceso por M-40, Glorieta de Edimburgo), Marrón-Rojo (acceso por M-11, Glorieta de Sintra), Violeta (acceso por Av. del Partenón, Glorieta de Hamburgo) y Amarillo (acceso por Av. del Partenón, Glorieta de Luxemburgo).

Ifema Madrid insiste en el Metro de Madrid como "mejor medio de transporte" para llegar al Recinto Ferial porque "no puede garantizar la disponibilidad de aparcamiento" a su llegada Fitur.

Fitur celebrará su 46 edición del 21 al 26 de enero en el Recinto Ferial de Ifema Madrid, con la participación de 10.000 empresas de más de 160 países, y México como País Socio de esta edición.