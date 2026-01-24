Mingote vuelve a Villaviciosa de Odón tres décadas después a través de sus viñetas en Fitur

Estand de Villaviciosa de Odón en Fitur 2026 - EUROPA PRESS

MADRID 24 Ene. (EUROPA PRESS) -

Villaviciosa de Odón ha llevado a Fitur una propuesta con sello propio: la recuperación de seis viñetas originales del humorista gráfico Antonio Mingote que recorren la historia del municipio y que fueron creadas en 1991 para ilustrar el programa de fiestas locales.

Más de tres décadas después, el Ayuntamiento ha decidido rescatarlas y exhibirlas como eje central de su promoción turística en esta gran cumbre del turismo. Las ilustraciones, firmadas por uno de los grandes referentes del humor gráfico español, ofrecen un recorrido visual por los principales hitos históricos, culturales y sociales de la localidad, desde sus orígenes medievales hasta su consolidación como municipio moderno de la Comunidad de Madrid.

Según ha explicado a Europa Press la responsable de la Oficina de Turismo de Villaviciosa de Odón, Carolina Graña, la iniciativa se enmarca en la línea de trabajo municipal de "poner en valor, cada año, algún recurso turístico, patrimonial o natural del municipio". En este caso, el protagonismo recae en la mirada de Mingote, quien "quiso contar directamente la historia de Villaviciosa a través de sus dibujos".

Las viñetas evocan episodios clave como el pasado del castillo de Villaviciosa de Odón, levantado en tiempos de la Reconquista y rodeado entonces por bosques de caza, arroyos y huertas. Donado por los Reyes Católicos a Andrés de Cabrera y Beatriz de Bobadilla, el recinto fue atacado durante la revuelta de los Comuneros y alcanzó su mayor relevancia histórica en el siglo XVIII, cuando se convirtió en residencia real.

Una de las escenas más destacadas retrata la estancia de Fernando VI en el castillo, donde el monarca murió en 1759, sumido en una profunda melancolía tras el fallecimiento de su esposa, Bárbara de Braganza. La tradición popular recuerda incluso cómo los vecinos sacaron en procesión al Santísimo Cristo del Milagro para rogar por la salud del rey. Tras su muerte, el municipio atravesó una etapa de decadencia que Mingote plasma en forma de viñeta.

Las ilustraciones también recogen otros usos posteriores del castillo, que fue prisión de Manuel Godoy, Escuela de Ingenieros de Montes y Colegio de Huérfanos de Carabineros, hasta convertirse en la actualidad en Archivo General del Ejército del Aire, una imagen que sigue siendo, según Graña, "un símbolo entrañable para todos los vecinos".

El recorrido gráfico se completa con escenas dedicadas a las fiestas patronales en honor del Cristo del Milagro y Nuestra Señora de la Soledad, con referencias a procesiones, fuegos artificiales, festejos taurinos, competiciones deportivas y bailes populares, así como a tradiciones como el baile del rondón.

Para la responsable de Turismo, uno de los aspectos más llamativos de la propuesta es que Mingote fijara su atención en un pueblo pequeño, especialmente si se tiene en cuenta que a comienzos de los años noventa Villaviciosa contaba con una población muy inferior a la actual. "Es algo de lo que sentirse orgullosos: supo ver la esencia de un municipio que ha sabido crecer sin perder su carácter", ha subrayado.

Antonio Mingote Barrachina (Sitges, 1919-Madrid, 2012), miembro de la Real Academia Española desde 1987, fue uno de los grandes cronistas gráficos de la sociedad española contemporánea. Colaborador histórico del diario 'ABC', autor de novelas, guiones de televisión y ensayos como 'Hombre solo' o 'Historia de la gente', destacó por un estilo inconfundible, irónico y profundamente humanista, que también se refleja en estas viñetas dedicadas a Villaviciosa de Odón.

La recuperación de este material, según Graña, busca no solo rendir homenaje a Mingote, sino también reforzar la identidad cultural del municipio y ofrecer a visitantes y profesionales del sector turístico una forma diferente y atractiva de acercarse a su historia.