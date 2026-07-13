De los Mozos asegura que la FIA no ha tenido "ninguna duda" sobre Madring pese a los "palos en la rueda"

Archivo - El presidente de IFEMA Madrid, José Vicente de los Mozos, durante un desayuno informativo en el Meeting Place, a 7 de noviembre de 2025, en Madrid (España). - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

MADRID, 13 Jul. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Comité Ejecutivo de Ifema Madrid, José Vicente de los Mozos, ha asegurado este lunes que la Federación Internacional del Automóvil (FIA) no ha tenido "ninguna duda" sobre la viabilidad del circuito Madring, que acogerá el Gran Premio de España del 11 al 13 de septiembre.

"La FIA nunca ha tenido ninguna duda, lo que pasa que ha habido muchos palos en la rueda durante todo este proceso. No a todo el mundo le ha gustado que hiciésemos este Gran Premio", ha asegurado De los Mozos en un desayuno informativo celebrado en la capital.

Pese a ello, ha asegurado que van a seguir poniendo a prueba el circuito y las infraestructuras y ha afirmado también que han mantenido reuniones habituales con los vecinos de la zona para explicarle todo lo que han hecho.

Así, ha subrayado que la gran mayoría de las asociaciones de vecinos "han entiendo la situación" y ha pedido disculpas por las incomodidades que se hayan podido producir. "Pero una obra es una obra, y estamos en total coordinación para intentar reducir al máximo esas molestias", ha indicado.

Sobre el ruido, el presidente del Comité Ejecutivo de Ifema ha subrayado que desde el primer momento se están haciendo análisis y se encuentran "dentro de la normativa".

Por otra parte, y sobre la movilidad, ha señalado que ya se han dado reuniones con Delegación de Gobierno, Comunidad y Ayuntamiento para poder garantizarla de manera correcto.

"Queremos fomentar que la gente vaya en transporte público, todo lo posible. Queremos habilitar dos entradas al circuito, una desde Barajas y otra desde Nuevos Ministerios. La persona cuando entra en el Metro ya está en el circuito. Tenemos que ver cómo eso se aplica o cuando llega a Barajas, se baja de su avión, entra y ya está en el circuito y sale del circuito", ha apuntado.