La nueva Feria Profesional de Tecnología en Medicina Estética celebrará su primera edición en marzo de 2026

MADRID 13 Oct. (EUROPA PRESS) -

La nueva Feria Profesional de Tecnología e Innovación en Medicina Estética (Expomedes) llegará en su primera edición al pabellón 5 de Ifema Madrid, del 11 al 13 de marzo de 2026, promovida coincidiendo por la Federación Española de Empresas de Tecnología Sanitaria, coincidiendo con Expodental y con periodicidad bienal.

Se trata de un nuevo formato ferial concebido para facilitar el encuentro comercial B2B entre fabricantes, distribuidores y proveedores de tecnología y equipamiento médico-estético con los distintos representantes del sector de la medicina estética y que ha sido presentado ante los medios este lunes en Ifema Madrid.

Lo hace en un contexto en el que la medicina estética en España ha experimentado un crecimiento sostenido en los últimos años. Según el informe 'Percepción y uso de la Medicina Estética en España' de la Sociedad Española de Medicina Estética (SEME), más del 46% de la población se ha realizado un tratamiento de medicina estética, alcanzando el sector una facturación de más de 4.000 millones de euros. Estas cifras reflejan una tendencia positiva que se espera continúe, con proyecciones de crecimiento anual del 7% hasta 2029, recoge Ifema Madrid en un comunicado.

Se espera que la simultaneidad de celebración entre Expomedes y Expodental, a la que acuden cerca de 30.000 profesionales, maximice el valor para expositores y visitantes, creando un ecosistema ferial especializado que tenga un impacto positivo en afluencia, visibilidad y oportunidades de negocio.

Con el impulso de Fenin, Expomedes mostrará las últimas tendencias e innovaciones en productos médico-estéticos como biomateriales o implantes de relleno y para la modificación de la anatomía; en equipamiento como equipos para reducir o retirar tejido adiposo, radiación electromagnética o ultrasonidos; tecnología y software especializado para el diagnóstico digital, la impresión 3D, la planificación estética ultrapersonalizada o proveedores de IA; en servicios asociados como software para la gestión de clínicas, y formación.

La puesta en marcha de la Feria Profesional de Tecnología e Innovación en Medicina Estética supone una alianza estratégica entre Ifema Madrid y Fenin, la federación que representa a fabricantes, importadores y distribuidoras de productos sanitarios que mejoran la prevención, el diagnóstico, el tratamiento y el seguimiento de enfermedades.

La feria nace con el objetivo de convertirse en un punto de encuentro comercial clave para profesionales, empresas y expertos de la medicina estética, visibilizando la importante inversión en I+D+i existente en este campo, fomentando la colaboración entre sus actores y contribuyendo al crecimiento que está experimentando.

De este modo, y con vocación internacional, se quiere posicionar como un motor de desarrollo que acercará la innovación tecnológica a los profesionales de medicina estética impulsando su competitividad en un mercado en plena expansión. La directora general de Negocio Ferial y Congresos de Ifema Madrid, Arancha Priede, ha destacado en la presentación que es "una satisfacción" convocar al sector de la medicina estética.

En palabras del secretario general de Fenin, Pablo Crespo, el objetivo es que Expomedes se consolide como "el punto de encuentro de referencia y un espacio que impulse la innovación en un momento en que la tecnología estética evoluciona a gran velocidad".