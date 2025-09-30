PMG Promogift 2026 tiene ya reservado el 80% de su superficie expositiva a cuatro meses de su XVIII edición

MADRID 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

La XVIII edición del Salón Internacional del Regalo Promocional, PMG Promogift 2026 tiene ya reservado el 80% de su superficie expositiva a cuatro meses de su celebración, del 12 al 14 de enero.

Según ha destacado Ifema Madrid en un comunicado, espera que cuelgue pronto el cartel de completo, logrando un nuevo récord de participación. Quienes deseen aumentar la visibilidad de su marca y oferta y lograr nuevas oportunidades de negocio, "no pueden demorar su decisión de sumarse a la que se ha consolidado como el mayor escaparate comercial para este importante segmento económico en el sur de Europa".

Para la configuración de este espacio de negocio único, que espera alcanzar las 180 empresas participantes y 7.000 visitantes profesionales, de 5.000 firmas, PMG Promogift trabaja estrechamente con el sector, a través de sus dos entidades representativas, la Asociación de Importadores, Mayoristas y Fabricantes de Artículos Promocionales, AIMFAP, y la Asociación de Fabricantes y Vendedores de Artículos Publicitarios y Promocionales, FYVAR.

Además, PMG Promogift 2026 volverá a coincidir --dos días, en espacios diferenciados--, con C!PRINT Madrid, el Salón referente para profesionales que buscan la última innovación en impresión, soluciones de comunicación visual y personalización. Este último se desarrollará los días 13 al 15 de enero de 2026, en el Pabellón 14 de Ifema Madrid. Más información en la página web oficial.