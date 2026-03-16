Los Premios Look abren su XII convocatoria para reconocer la excelencia del sector de la belleza profesional

Imagen de recurso de los Premios Look - IFEMA MADRID

MADRID 16 Mar. (EUROPA PRESS) -

Look, la Feria Internacional de la Imagen y la Estética Integral, organizada por Ifema Madrid, celebrará la XII edición de los Premios Look para distinguir "la excelencia, la innovación y la trayectoria de profesionales, empresas y entidades vinculadas al sector de la belleza profesional".

Según recoge Ifema Madrid en un comunicado, el plazo de presentación de candidaturas permanecerá abierto desde el 12 de marzo hasta el 29 de abril a las 0.00 horas, y la entrega de premios tendrá lugar el 8 de junio.

Esta edición volverá a mostrar las iniciativas que destacan por su aportación real al sector, su capacidad para generar valor y su contribución al avance la industria.

Los XII Premios Look contemplan diez categorías que ofrecen una mirada a la belleza profesional. A través de ellas, los premios reconocen desde la solidez empresarial, la trayectoria profesional y la excelencia formativa hasta la creatividad aplicada a los espacios, la innovación, la digitalización, la sostenibilidad y el compromiso social. Las categorías son, Excelencia Empresarial en Peluquería, Excelencia Empresarial en Estética, Excelencia Profesional en Peluquería, Excelencia Profesional en Estética, Diseño e Interiorismo en Salón Peluquería, Diseño e Interiorismo en Salón Estética, Excelencia en Formación, Proyecto de Emprendimiento, Impacto sectorial y Proyecto Solidario.

"La incorporación de Impacto sectorial como nueva categoría amplía además la mirada de estos galardones, distinguiendo a aquellas entidades que, más allá de su propia actividad, contribuyen de forma decisiva al desarrollo colectivo de la industria de la belleza", ha destacado Ifema Madrid.

La edición de 2026 contará también con dos Premios de Honor, uno en el ámbito de la peluquería y otro en el de la estética, con los que se reconocerá la trayectoria, el legado y la contribución de figuras especialmente relevantes para el desarrollo y prestigio de ambos segmentos profesionales.

El jurado estará integrado por perfiles de "reconocido prestigio y amplia experiencia" en distintos ámbitos vinculados a la belleza, la comunicación, la empresa y la imagen personal.

Forman parte de este comité la directora y editora de BellezaPura.com y periodista especializada en belleza y salud, Beatriz Peña; la periodista, editora y prescriptora de tendencias, Clara Courel; la redactora digital de belleza en TELVA, Clara Sánchez de Ron; la presidenta de FANAE, Concha Vela; el abogado y consultor especializado en empresas del sector de la belleza, Gonzalo Fuster-Fabra; la periodista especializada en belleza, salud y bienestar, Isabel Juncosa; la periodista experta en belleza, salud y bienestar, Itziar Salcedo; el periodista experto en moda, Casa Real y estilista, Jesús Reyes; el director de Flash Moda y Flash Moda Monográficos, Jesús María Montes-Fernández; el director del Área de Conocimiento y Estudios de Mercado de STANPA, Óscar Mateo; el estilista y caracterizador en RTVE, Paco Alcaraz; la técnica especialista en Imagen Personal en Atresmedia, Pilar Roldán Martín; la esteticista, visagista y presidenta del Gremio de Estética de Cataluña, Sílvia Giralt Hernández; la directora de la revista Look, Susana Salvadó; la periodista y directora de la plataforma digital quehaydenuevo, Sylvia Barrondo; la periodista especializada en belleza y estilo de vida, Teresa de la Cierva; y el fundador y miembro de la junta directiva del Club Fígaro, Víctor Alonso.