Presentan el Colegio Internacional de la Fundación Arco, que apoya la creación y difusión del arte contemporáneo

Este jueves se ha presentado el Consejo Internacional de la Fundación Arco, formado por galardonados en anteriores ediciones de los Premios al Coleccionismo, otorgados por la Fundación desde hace 22 años, ha informado la organización.

Presidido por Mariana y Eduardo Hochschild (Colección Hochschild, Lima) e integrado por la Colección Bar-On (Bogotá), Colección Eduardo Costantini (Buenos Aires), Fundación EDP (Lisboa), Elgiz Museum (Estambul), Colección Dakis Joannou (Atenas), Colección Han Nefkens (Barcelona), Inhotim, Centro De Arte Contemporánea (Minais Gerais), Pamm Museum (Miami), Colección Sandretto Re Rebaudengo (Torino/Madrid) y Ekaterina Cultural Foundation (Moscú), su misión es poner de manifiesto la labor que la iniciativa privada ha realizado en apoyo a la creación, conservación y difusión del arte contemporáneo.

Con motivo de la constitución de dicho Consejo, esta mañana, y durante el acto de inauguración de ARCOmadrid 2018, los Reyes de España han saludado a los componentes del mismo.

Tras el almuerzo celebrado con coleccionistas del Consejo Internacional y miembros del Patronato y del Consejo Asesor de la Fundación Arco, ha tenido lugar en la Feria la presentación oficial del nuevo órgano, con unas palabras de Eduardo Hochschild.

"Los héroes de nuestra sociedad, de nuestro tiempo, no deben ser los más ricos sino quienes más dan. La filantropía es el paso siguiente a coleccionar. Por eso resulta muy importante que los coleccionistas sientan que el tiempo que han dedicado a crear una colección se transformará en patrimonio de toda la comunidad", ha apuntado el coleccionista y mecenas de origen argentino-cubano Jorge Pérez.

"El mecenazgo privado no debería tener fronteras", reflexionan los coleccionistas turcos, Can y Sevda Elgiz porque, en su opinión, "coleccionar no es un mero acto de acumulación" porque su visión "resulta más compleja y más generosa", pues también habla de "compartir públicamente" los trabajos de los artistas y de la necesidad de "apoyar su obra" como una parte "crucial del futuro de la sociedad".

"En esta cultura y, sobre todo, en Estados Unidos, se da prioridad a la sociedad y el papel del sector privado en los proyectos públicos, ya sean hospitales, museos o universidades", observa el coleccionista Eduardo F. Costantini.

"En cambio, en la sociedad latino-cristiana, el rol de la familia es protagónico, avalado por derechos jurídicos y pautas culturales, algo que conduce, algunas veces, a una disminución muy significativa de las donaciones", ha añadido.

Por su parte, Gómez de Coppel ha señalado que el mecenazgo en el arte "promueve el respaldo a los artistas y a sus proyectos que tienen más valor y trascendencia, para apoyarlos y así, estos artistas continúen con su creación inspirando con su arte a toda la humanidad".