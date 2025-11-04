Privel abre mañana las puertas de su primera edición con 269 expositores y 300 compradores de 27 países

MADRID 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

Privel 2025, la primera feria dedicada a la industria de la marca privada (MDD), abre este miércoles sus puertas en el Pabellón 7 del Recinto Ferial de Ifema Madrid, con 269 expositores, más de 300 compradores procedentes de 27 países y el I Congreso Privel de Marca Privada.

Durante dos jornadas, esta feria se convertirá en "una cita estratégica para la industria de la marca privada", reforzando además el papel de Ifema Madrid como plataforma "de negocio, innovación y proyección internacional", ha apuntado la institución ferial en un comunicado.

Esta primera edición combina tres grandes ejes: un área expositiva que agrupa a fabricantes líderes y emergentes; un programa internacional de encuentros B2B orientado a generar oportunidades de negocio con especial foco en Latinoamérica y la región mediterránea; y el I Congreso Privel de Marca Privada, organizado por Alimarket.

Con 269 expositores, la oferta expositiva refleja la diversidad del sector se estructura en dos ámbitos: Food (62%), que reúne a las empresas de alimentación y bebidas, y Non Food (38%), con productos de cuidado personal, limpieza y hogar.

En el área de Food, cabe destacar la participación de empresas como Quesos El Pastor Hijos de Salvador, Nauterra, Grupo Haricaman, Embutidos Monells, Juver Alimentación, Dulca, Elgorriaga, Dulces y Conservas Helios o Damm Global, entre muchas otras.

Mientras, el profesional encontrará en Non Food a Química del Centro, Persán, Lascaray, Laboratorios Vinfer o Tetra Pak, entre otros.

La Fundación Banco de Alimentos de Madrid colaborará en PRIVEL, organizando con voluntarios la recogida de productos que las empresas mostrarán durante la feria para su posterior donación.

Complementaria a la zona expositiva, un componente clave de PRIVEL 2025 es su Programa de Compradores Internacionales, que cuenta con más de 300 profesionales del retail de 27 países. Este programa facilitará encuentros B2B entre expositores y retailers tanto nacionales como internacionales, con un enfoque especial en Latinoamérica.

Así, conectará a los principales tomadores de decisiones en un momento crucial para la expansión de la marca privada y promoverá la apertura hacia nuevos mercados.

Entre los retailers participantes, están Alcampo (España), Aldi (España), Auto Mercado (Costa Rica), Bon Área (España), Cencosud (Argentina), Centro Nacional Cuesta (República Dominicana), Cevital (Argelia), Colruyt (Bélgica), Corporación Favorita (Ecuador), COTO (Argentina), Dagab (Suecia), Dagrofa (Dinamarca), D1 (Colombia), DIA (España), EMD AG (Suiza), Eroski (España), Espol (Chile), Euromadi (España) o Francap (Francia).

También Grupo Ramos (República Dominicana), GTA - Grupo de Tiendas Asociadas (Guatemala), Hipermaxi (Bolivia), IFA (España), Lidl (España), Markant (Alemania), Marjane (Marruecos), Retail, S.A. (Paraguay), Selex (Italia), SMU (Chile), Spain Japan Market (España - Japón), Súper Aki (México), Supermercados Gama (Venezuela), Supermercados Peruanos (Perú), Superunie (Holanda), Tottus del Grupo Falabella (Chile), Unide (España), Unimarc SMU (Chile), United Nordic Inc AB (Suecia) o Walmart (México).

I CONGRESO PRIVEL DE MARCA PRIVADA

Organizado por Alimarket, el Congreso se convertirá en el principal espacio de conocimiento y debate del sector. Con el patrocinio de Circana, LPR, VINFER Laboratorios y Tosca, contará con un programa de ponencias de expertos sobre el ecosistema de la marca privada, que brindará las claves para entender las últimas tendencias del mercado de marcas privadas y las oportunidades a futuro.

Así, se abordarán factores clave como el análisis de estrategias para el desarrollo y la gestión de marcas privadas; cómo la innovación puede ser un diferenciador en el desarrollo de la MDD desde la concepción del producto hasta su comercialización en el punto de venta; o las claves de la relación entre el fabricante y el distribuidor.

También se tratará la gestión e importancia de la cadena de suministro; la inteligencia comercial y de cliente, entre las que se encuentran las estrategias de precio y o la estructura de costes; o el análisis de las tendencias emergentes para que la marca privada cumpla las expectativas del consumidor.

PRIVEL contará con una Sala VIP patrocinada por ZUMMO y WMF, concebida como un espacio exclusivo para el networking entre expositores, compradores y ponentes.