Privel reunirá en Madrid a más de 50 grandes distribuidores de más de 30 países para impulsar la marca propia - IFEMA MADRID

MADRID 31 Jul. (EUROPA PRESS) -

La segunda edición de Privel, la feria profesional de la marca privada organizada por Ifema Madrid en colaboración con Alimarket, reunirá en la capital los próximos 4 y 5 de noviembre a más de 50 grupos internacionales de distribución procedentes de más de 30 países dentro de su Programa de Compradores Internacionales, desarrollado junto a ICEX España Exportación e Inversiones.

El encuentro, según traslada Ifema Madrid en un comunicado, contará con la participación de responsables de compra de cadenas de supermercados, distribuidores, importadores y grupos especializados de Europa, América y Asia con el objetivo de facilitar contactos comerciales entre fabricantes y potenciales clientes internacionales.

El programa reúne hasta el momento compradores de más de una treintena de mercados y busca favorecer la identificación de nuevos proveedores, el desarrollo de acuerdos comerciales y la apertura de oportunidades de exportación para las empresas expositoras.

Latinoamérica será una de las áreas con mayor representación, con compradores de 14 mercados estratégicos. Entre las compañías confirmadas figuran grupos de distribución de Colombia, México, República Dominicana, Brasil, Paraguay, Ecuador, Costa Rica, Chile, Argentina, Guatemala, Perú, Venezuela, Panamá y Uruguay.

En el ámbito nacional también participarán responsables de compra de algunos de los principales operadores de la distribución alimentaria y comercial en España, entre ellos Euromadi, Grupo IFA, Eroski, Lidl, Aldi, Alcampo, Carrefour, DIA y Unide.

La representación europea incluirá igualmente compradores de compañías con presencia en Francia, Portugal, Italia, Alemania y Reino Unido, mientras que el programa se completará con empresas de Estados Unidos y representantes de la corporación Lotte, con actividad en Corea del Sur, Vietnam e Indonesia.

Ifema ha destacado que el Programa de Compradores Internacionales permitirá a las empresas participantes mantener reuniones de negocio con responsables de compra de distintos mercados para impulsar la comercialización de sus productos y favorecer su internacionalización.