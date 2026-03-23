Rebuild 2026 recibirá en Ifema a más de 30.000 profesionales de la construcción industrializada

Imagen de archivo del congreso Rebuild, en Ifema Madrid. - REBUILD

MADRID 23 Mar. (EUROPA PRESS) -

El congreso Rebuild 2026 se celebrara desde este martes y hasta el jueves en Ifema Madrid, donde espera recibir la visita de más de 30.000 profesionales de la construcción industrializada que conocerán las más de 2.400 nuevas soluciones modulares, sostenibles y digitales del mercado que presentarán las 758 firmas participantes.

Se espera que el evento, que celebra este año su novena edición, convierta a Madrid en "la capital internacional de la edificación industrializada" y suponga un impacto económico de más de 84 millones de euros, según apuntan los organizadores en un comunicado.

Rebuild 2026 estará dividido en once áreas, como son Interiors & Lighting, Kitchen & Co, Planeta Baño, Expo Envolventes, RevestExpo, Sistemas Constructivos, Mundo Madera, Innovamat, ElevateExpo, ConfortClima y BIM & Tech. Esta configuración "más ambiciosa" busca mejorar la experiencia y multiplicar oportunidades de negocio.

VIVIENDA, PERTE E INDUSTRIALIZACIÓN

Rebuild 2026 acogerá este año una nueva edición del Congreso de Arquitectura Avanzada y Construcción 4.0, el mayor foro europeo de tendencias de la edificación, que reunirá a 732 expertos internacionales los cuales compartirán sus perspectivas sobre los temas de actualidad en el sector.

Algunos de los nombres propios que forman parte del programa son los arquitectos Marco Casamonti, Alessia Galimberti y Antoine Chaaya, representando a Italia, que es el país invitado, junto con otras voces de la talla de Julen Pérez, Benedetta Tagliabue, Juan Coll-Barreu y Teodoro Cabrilla, entre otros.

La cuestión que centrará gran parte de las sesiones del congreso es la falta de vivienda asequible y las oportunidades que surgen de la industrialización para atender a este déficit de forma más ágil y conteniendo a los costes.

De hecho, el encuentro recibirá al secretario de Estado de Vivienda y Agenda Urbana, David Lucas; y a la directora del PERTE de la Industrialización de la Vivienda, Maribel Vergara. Ambos pondrán en común "las ventajas del concepto 'off-site' para ampliar el parque habitacional asequible".

Asimismo, detallarán el estado del PERTE ya pasado un año de su presentación en Rebuild. De cara a los planes de futuro, el congreso examinará una de las iniciativas apoyadas por el proyecto, BIM2HAB, que tiene el objetivo de integrar el ámbito del hábitat en la industrialización mediante BIM.

En paralelo, los escenarios del foro reunirán a consejeros, viceconsejeros y secretarios generales de vivienda de los gobiernos autonómicos de la Comunidad de Madrid, así como de País Vasco, Extremadura, Castilla y León, la Comunitat Valenciana y la Región de Murcia, región invitada esta edición.

Allí los representantes autonómicos ahondarán en las políticas que están llevando a cabo para solucionar la escasez de vivienda en sus territorios. Junto a ellos participarán el consejero económico en la Comisión Europea, Eduardo Gómez, y líderes de empresas como Deloitte, BBVA, Hombre de Piedra, Sika, Bilba, Grup PMP, Viguetas Navarra, Hormipresa o Axis, entre otros.

Todos ellos abordarán "los desafíos fiscales y normativos, los modelos de colaboración y la madurez del sector para seguir con la expansión de la industrialización".

MATERIALES Y BIENESTAR, CON LA INTERVENCIÓN DE MÓNICA GARCÍA

Más allá de la vivienda, el congreso de Rebuild 2026 también se fijará en los conceptos, materiales y estrategias que están promoviendo la descarbonización de la edificación. Por este motivo, el encuentro albergará foros específicos enfocados en los recursos que están reduciendo el impacto climático de la industria.

Se trata de la madera, el hormigón, el acero y la cerámica tecnológica, al tiempo que también se revelarán casos de éxito de materiales bioclimáticos como la paja o el arroz, los cuales están "cambiando el paradigma de la edificación".

Otra novedad de este año es la incorporación del bienestar como eje principal, por lo que se contará con la presencia de directivos de estudios como L35 Architects, promotoras como Distrito Natural y especialistas en edificación saludable y neuroarquitectura, quienes pondrán en común "la relevancia del diseño para contar con entornos más amables y comprometidos con la habitabilidad".

En esta misma línea se dirigirá la ministra de Sanidad, Mónica García, quien pondrá sobre la mesa la relación entre vivienda y confort. Además, siguiendo con el impacto, el congreso analizará el potencial de la rehabilitación de iniciativas como el Plan Nacional de Renovación de Edificios el papel de las fuentes de energía renovables y el uso de soluciones tecnológicas para aumentar la eficiencia.

Precisamente, la digitalización se erige como tercer eje del Congreso de Arquitectura Avanzada y Construcción 4.0. De hecho, habrá espacio para un foro exclusivo dedicado a la Inteligencia Artificial en el que se profundizará en su integración a lo largo de toda la cadena de valor del sector con directivos de Amazon, entre otros.

También habrá espacio para abordar el BIM y su nivel de implementación. Estas dos herramientas convivirán con sesiones dedicadas al uso de la robótica, 'blockchain' y gemelos digitales, soluciones que están igualmente mejorando la producción industrializada en fábrica.