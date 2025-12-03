Ricky Martín, Melendi, Dj Nano, Manolo García, Premios Ídolo o un show de Bluey, en la programación de Navidad

El festival Starlite en Ifema Madrid para esta Navidad. - IFEMA MADRID

MADRID 3 Dic. (EUROPA PRESS) -

El recinto ferial de Ifema Madrid ofrece programación para todos los públicos en Navidad con 14 espectáculos que atraerán a más de 300.000 espectadores con nombres como Ricky Martin, Miguel Poveda o Melendi, en Starlite; Dj Nano, Manolo García, los Premios Ídolo o un show de Bluey.

La agenda cultural y de entretenimiento de Ifema Madrid Live para la Navidad 2025, cuenta también entre su programación con un espectáculo de WAH Show, propuestas para disfrutar en familia, como Circlassica y Mi Primer Festival, o la programación de eventos de Music Hall, con Blackworks, entre otros, ha desgranado la organización en un comunicado.

A esta "amplia y variada" oferta de eventos se suma en este mes de diciembre la feria Gamergy (del 12 al 14 de diciembre), la cita anual de los gamers y aficionados al mundo de la competición de los videojuegos.

Para el vicepresidente Ejecutivo de Ifema Madrid, Daniel Martínez, la programación de Navidad de Madrid Ifema Live refuerza el compromiso con "el turismo de calidad, consolidando a la Institución como un referente en el ámbito del entretenimiento y la cultura en Madrid".

"Además, esta iniciativa nos permite diversificar nuestra actividad más allá de las ferias y congresos que acogemos a lo largo del año, maximizando el uso de nuestras instalaciones en momentos valle, al tiempo que contribuye a enriquecer la oferta de ocio de la ciudad", ha destacado Martínez.

En este sentido, el vicepresidente ha subrayado que con esta programación se pone a disposición de los operadores de la industria del entretenimiento "espacios cubiertos únicos en Madrid, con espectaculares equipamientos y dimensiones que permiten desarrollar propuestas innovadoras y de gran valor para residentes y visitantes".

EVENTOS EN IFEMA MADRID LIVE 2025

El festival Starlite Madrid regresa a los pabellones 12 y 14 de Ifema del 11 al 23 de diciembre, convertido en "una experiencia única, un fenómeno cultural y social que combina música, gastronomía y entretenimiento", ha desgranado Ifema. El cartel de su edición 2025 reúne a figuras destacadas de la música nacional e internacional, entre las que se encuentran Melendi, Ricky Martin, Manuel Carrasco, India Martínez, Miguel Poveda, Emmanuel y Mijares, Gilberto Santa Rosa, Disney Concert: The Sound Of Magic y Navidad Ubuntu.

Asimismo, el 15 de diciembre, el festival acogerá Billboard No. 1s, la cita musical que celebra a los artistas que lideran las listas de Billboard España. Tras sus ediciones en Los Ángeles y Nueva York, el evento llega por primera vez a España y en español, marcando un hito para la industria con grandes actuaciones y múltiples sorpresas.

Otro de los artistas que participará en esta edición de Navidad en Ifema es Manolo García, el cantante ofrecerá dos conciertos en el Palacio Municipal de Congresos de Ifema Madrid, el 19 y el 23 de diciembre, tras dos décadas de trayectoria en solitario y nuevo álbum, 'Drapaires Poligoneros', compuesto por 15 canciones, que le ha llevado de gira por 16 teatros de distintas ciudades de España y ahora lo interpretará en Madrid.

El músico y compositor compartirá con el público sus nuevas canciones en directo, a la vez que realizará una revisión concienzuda de su primer disco en solitario, 'Arena en los bolsillos', que conquistó a miles de personas y que, desde su lanzamiento en 1998, ha superado el millón de copias físicas vendidas.

Otra de las experiencias es Naviwah, el nuevo espectáculo creado por WAH para presentar sus sesiones especiales de Navidad en el Espacio 5.1 del Recinto Ferial de Ifema Madrid Hasta diciembre 2026, ha señalado la organización.

El espectáculo es "un viaje en tres actos que redefine el entretenimiento" con más de 40 artistas que reintepretan grandes himnos de la música, fusionando estilos como rock, pop, ópera, flamenco y electrónica en un show de gran formato que sorprende "desde el primer instante", ha relatado la organización.

ESPECTÁCULOS PARA TODA LA FAMILIA

Para toda la familia, Ifema ha incluido en su programación de Navidad, 'Circlassica, Noel, la historia jamás contada' de Nicolás, un niño diferente con un destino extraordinario que es convertirse en el personaje más querido de la Navidad: Papá Noel.

El evento que tiene lugar hasta el 18 de enero en el Recinto Ferial Ifema Madrid, está compuesto por más de 30 artistas internacionales, además del Ballet de Noel y el elenco vocal que "dibujan con sus cuerpos y talentos una historia que acaricia el alma", según Ifema.

La programación familiar continúa con el show de Bluey del 27 al 29 de diciembre, un espectáculo creado para convertirse en "un recuerdo navideño memorable", que ofrecerá a miles de asistentes la oportunidad de disfrutar de "una experiencia entrañable y festiva".

Los actores son Bluey, Bingo, Chilli y Bandit que están representados mediante marionetas de gran formato y una escenografía que recrea al detalle los escenarios de la serie.

También destinado al público infantil y familiar se encuentra 'Mi primer festival' el 20 de diciembre en el Palacio Municipal de Congresos de Ifema, un recorrido mágico en el que Papá Noel es el eje central de la historia, acompañado de una banda musical de Elfos.

Los niños disfrutarán de shows en vivo con personajes tan queridos como Peppa Pig, My Little Pony, LOL Surprise, Pocoyó, Masha y el Oso o Simón, en un formato que combina canciones, coreografías y aventuras educativas.

MÚSICA ELECTRÓNICA

Para amantes de la música electrónica, vuelve el 13 de diciembre de desde las 22 hasta las 6 horas en el Pabellón 8 de Ifemam, Oro Viejo by Dj Nano y el arte urbano 'Cantaditas con mucho arte', una nueva edición del evento, un espectáculo que fusiona nostalgia, cultura callejera y celebración navideña.

El evento contará con DJ Nano como protagonista principal, acompañado de artistas invitados y, de forma destacada, del creador contemporáneo Suso 33, quien realizará una performance en vivo en una edición que rinde homenaje al grafiti y al legado del mítico Muelle.

Musical Hall es otro de los espectáculos para todos los públicos que transformará el Pabellón 3 de Ifema en "el espacio escénico y festivo de la capital española" con una segunda edición que destaca por su programación ecléctica, un concierto de Lucho RK el 6 de diciembre; la gala de los Premios Ídolo creados por Dulceida el 11 de diciembre.

También Blackworks, el 13 de diciembre con el ritmo de DJs como Act of Rage o Adrián Mills; Rock en Familia el 20 de diciembre; Tardebuena Oro Viejo creada por Dj Nano el 20 de diciembre; After Party Oro Viejo también el 20 de diciembre hasta las 6 horas de la mañana.

Por último, la programación navideña finaliza con Experience by Camelphat el 20 de diciembre, música electrónica, diseño sonoro y proyecciones inmersivas gracias al fenómeno Zamna, que nació "en la selva mágica de Tulum y es uno de los movimientos culturales "más influyentes de la música electrónica a nivel global".

La propuesta visual de Zamna busca trasladar "la magia de Tulum al entorno urbano madrileño, combinando naturaleza digital, estructuras monumentales y proyecciones inmersivas", ha enumerado Ifema en su comunicado.