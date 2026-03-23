Roche Bobois lleva su propuesta de diseño contemporáneo al 'Kissing Room' de la Mercedes-Benz Fashion Week

Roche Bobois viste el Kissing Room de Mercedes-Benz Fashion Week Madrid. - IFEMA MADRID

MADRID 23 Mar. (EUROPA PRESS) -

La firma francesa Roche Bobois ha participado en la Mercedes-Benz Fashion Week Madrid, donde ha sido la encargada de diseñar el 'Kissing Room', uno de los espacios más representativos del evento de moda celebrado en el recinto de Ifema Madrid.

Ubicado en el Cibelespacio del Pabellón 14.1, este espacio, destinado al encuentro entre diseñadores, modelos e invitados, ha sido reinterpretado por la marca a través de una propuesta estética basada en piezas icónicas del diseño contemporáneo, señala Ifema en un comunicado.

Entre ellas, han destacado los sofás Bubble, creados por el diseñador Sacha Lakic, que se han convertido en el eje central del espacio. Estas piezas combinan innovación, confort e identidad visual, consolidándose como uno de los referentes internacionales de la firma más de una década después de su lanzamiento.

La presencia de Roche Bobois en la pasarela madrileña se ha extendido también a otros espacios del evento, como el de la Fundación de los Ferrocarriles Españoles, donde ha presentado la colección Bombom, diseñada por la artista Joana Vasconcelos.

Esta línea se caracteriza por sus volúmenes redondeados y una paleta cromática vibrante, inspirada en el universo creativo de la autora. Concebida como una propuesta tanto estética como funcional, incluye piezas versátiles para interior y exterior que reinterpretan el lenguaje textil en clave contemporánea.

Con estas intervenciones, la firma ha apostado por integrar diseño y moda en un entorno experiencial, consolidando su presencia en uno de los principales escaparates del sector y reforzando su posicionamiento en el ámbito del diseño internacional.