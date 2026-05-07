El Salón de la Agricultura y Ganaderia, reconocido con el Premio Qcom.es 2025 por "mejor iniciativa"

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MADRID 7 May. (EUROPA PRESS) -

Expo Sagris, el Salón de la Agricultura y la Ganadería organizado por Ifema Madrid en colaboración con ALAS (Alianza por una Agricultura Sostenible) como asociación promotora, ha sido distinguido con el Premio Qcom.es 2025 a "la mejor iniciativa del sector productor", un reconocimiento que pone en valor "su aportación al conjunto del sector agroalimentario", así como "su capacidad" para acercar el sector productor a la sociedad desde "una perspectiva divulgativa, económica y territorial".

Los Premios Qcom.es están otorgados por un jurado integrado por representantes de la cadena agroalimentaria, organizaciones sectoriales, el ámbito académico y científico y expertos independientes, que reconocen anualmente iniciativas destacadas por su aportación al desarrollo, la cohesión y la competitividad del sector.

Según ha informado Ifema Madrid en un comunicado, este reconocimiento se suma al balance positivo de la primera edición de Expo Sagris, impulsada con el respaldo del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA) y con el apoyo de los miembros de su Comité Organizador, que agrupa a las principales organizaciones representativas del sector agrícola, ganadero y agroalimentario y que reunió a cerca de 6.000 visitantes, 53 expositores directos y más de 200 jornadas, ponencias y actividades, con una participación especialmente "relevante" de centros educativos y escolares.

El Premio Qcom.es 2025 refuerza así "el posicionamiento" del Salón como proyecto ferial de referencia, concebido para visibilizar "el papel estratégico de la agricultura y la ganadería en la economía, el territorio y la sociedad, y consolidarse como espacio de diálogo y conocimiento al servicio del sector productor".

Este reconocimiento supone, para Ifema Madrid, "un respaldo a su capacidad para impulsar proyectos feriales vinculados al sector agroalimentario".

Expo Sagris se suma, de este modo, al posicionamiento de Ifema Madrid como plataforma de encuentro, negocio, divulgación e innovación para sectores estratégicos de la cadena agroalimentaria, ampliando "su contribución al tejido productivo y a la proyección económica y social del sector".