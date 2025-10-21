El Salón de la Climatización y la Refrigeración anuncia los 18 productos destacados de la Galería de Innovación

Archivo - C&R, el Salón Internacional de la Climatización y la Refrigeración. - IFEMA MADRID - Archivo

MADRID 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Salón Internacional de la Climatización y la Refrigeración, organizado por Ifema Madrid, del 18 al 20 de noviembre de 2025, ha anunciado este martes los 18 productos destacados en la Galería de Innovación.

Según ha informado el espacio de congresos en un comunicado, estas soluciones representan "las principales líneas de evolución del propio sector", que apuesta por la eficiencia energética, el uso de refrigerantes naturales la descarbonización de edificios o la digitalización de sistemas de control.

Así, Galería de Innovación 2025 opta por refrigerantes con bajo Potencial de Calentamiento Atmosférico (PCA), como CO2 (R-744), propano (R-290) y mezclas intermedias como R-454C y R-455A, impulsados por la normativa europea F-Gas y las certificaciones verdes en edificación.

Entre las seleccionadas se encuentran las soluciones de bomba de calor modular para altas temperaturas, que facilitan la adaptación a proyectos de rehabilitación y altas demandas de ACS sin perder eficiencia, y crece la digitalización con sensores de calidad del aire, monitorización energética y plataformas de control que optimizan consumos y mantenimiento predictivo.

Por último, la economía circular se aplica de forma tangible en materiales reciclables, aislamiento y diseño para facilitar reparaciones, reduciendo la huella de carbono desde el inicio hasta el fin de vida del producto.

El jurado, compuesto por profesionales y expertos de la climatización y la refrigeración, ha valorado criterios como el grado de innovación, eficiencia energética, sostenibilidad ambiental, diseño y adaptabilidad a las nuevas normativas europeas.

PRODUCTOS SELECCIONADOS DEL SECTOR

El primer elegido ha sido la solución VRF de bajo PCA' de Daikin AC Spain (Stand 9C01). Esta combina la flexibilidad y el alto rendimiento de la tecnología VRF con dióxido de carbono como refrigerante natural.

Por otro lado está Jet Air Stream de Panasonic (Stand 9C03). Son unidades interiores diseñadas para ambientes amplios, ofrecen un alto caudal de aire con alcance de hasta 30 metros, garantizando una distribución uniforme y eficaz del confort térmico. Los modelos inteligentes ajustan automáticamente la dirección del flujo según la temperatura, evitando la estratificación y optimizando el confort solo en las zonas ocupadas.

También ha sido seleccionada pureclass de Soler & Palau (Stand 9C10). Recuperador de calor descentralizado de alta eficiencia con intercambiador de calor, está diseñado para espacios académicos y laborales.

PRODUCTOS SELECCIONADOS DEL SECTOR DE LA CALEFACCIÓN

En el sector de la calefacción ha destacado ValueBox Combi de Advansor A/S (Stand 5E01). Se trata de una bomba de calor reversible 'plug and play' que emplea CO2 y diseñada como una alternativa a los tradicionales sistemas de calefacción basados en combustibles fósiles.

También ha sido seleccionada la bomba de Calor Alta Temperatura Modular con R 454C y R 290 de Daikin AC Spain (Stand 9C01) con aerotermia capaz de generar impulsiones altas de ACS de hasta 75 °C con propano y 70 °C con R 454C.

Otra tecnología similar la trae Daikin Altherma X de Daikin AC Spain (Stand 9C01), una bomba de calor equipada con refrigerante de bajo impacto ambiental R 454C. Su diseño de expansión directa busca simplificar la instalación y ofrece una alternativa eficiente para sustituir salas de calderas centralizadas, reduciendo la complejidad técnica y los costes operativos.

También se ha escogido a ecoGEO+ LITE 1-6 PRO de Ecoforest (Stand 9D14), que combina la tecnología Inverter, uso de refrigerante natural R 290 y máxima integración de componentes. Es capaz de alcanzar impulsiones de hasta 75°C.

Por otra parte, Midea- HPACK de Frigicoll HVAC (Stand 9C06) está diseñada para instalación interior en viviendas como una bomba de calor reversible aire-agua monobloc que facilita la renovación hacia sistemas eléctricos, usando un refrigerante natural de bajo PCA.

También estará el sistema de climatización aerotérmico y producción continua simultanea de ACS que aprovecha la recuperación de calor (KWE&KWD) de KEYTER Technologies (Stand 7C02). Un sistema centralizado que integra climatización, ACS y recuperación de calor de la descarga del compresor.

PRODUCTOS SELECCIONADOS DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL

En cuanto al sector de la refrigeración industrial, nit de Epta Iberia SAU (Stand 5D10) llega como mueble refrigerado para la exposición y conservación de bebidas a temperatura positiva, diseñado bajo principios de economía circular. Utiliza corcho natural como aislante, un material renovable que ofrece alto rendimiento térmico y reduce significativamente la huella de carbono.

También se presentará Sky Combinaciones asimétricas para refrigeración técnica con unidades RZAG-BDAIKIN de Daikin AC Spain (Stand 9C01). Se trata de una solución dirigida a refrigeración técnica para infraestructuras sensibles como centros de datos, laboratorios o salas de servidores.

Además, Midea - MAGBOOST APEX de Frigicoll HVAC (9C06) llega como una enfriadora agua-agua que utiliza agua como medio de intercambio térmico en evaporador y condensador, e incorpora un compresor centrífugo de levitación magnética, sin aceite ni fricción, que comprime el refrigerante R1234ze(E), de bajo PCA, mejorando eficiencia y fiabilidad.

Por otro lado, Zeloop de Frigopack (Stand 5C07) se presentará como sistema de refrigeración distribuida basado en Unidades Condensadoras Autónomas (UCD), utilizando CO2 (R 744) como refrigerante. En lugar del esquema tradicional con gran masa de agua y pérdidas térmicas, distribuye la carga con unidades locales, lo que pretende mejorar la eficiencia, reducir pérdidas y facilitar mantenimiento, además de favorecer la sostenibilidad térmica.

Por otro lado, estará intarCUBE A2L de INTARCON SL (KEYTER) (Stand 7C02). Se trata de centrales de condensación con refrigerantes R-455A y R-454C, diseñadas para supermercados y tiendas de conveniencia.

PRODUCTOS SELECCIONADOS DE GESTIÓN TÉCNICA CENTRALIZADA

En cuanto al sector de la gestión técnica centralizada, AirQ Sensor Wi-Fi de Calidad del Aire Interior (QAI) de Airzone (Stand 9D22) ha sido seleccionada por su monitor inteligente que mide en tiempo real la calidad del aire (CO2, humedad, partículas PM2.5 / PM10 y compuestos orgánicos volátiles TVOC). Incluye un semáforo visual configurable para zonas y tiene activación de ventilación automática.

Por otra parte, BEMS by Daikin de Daikin AC Spain (Stand 9C01)ha presentado un sistema de control y gestión de energía integral que unifica climatización, ventilación, iluminación y otros servicios técnicos bajo una plataforma de control; permite monitorizar en tiempo real y registrar variables como temperatura, humedad y consumos.

Por último, el producto seleccionado de útiles, herramientas y aplicaciones para instalaciones ha sido el kit de herramientas inteligentes VALUE de Gas Servei (Stand 5C11) con herramientas conectadas vía Bluetooth y app 'Hi VALUE' que permite control remoto, análisis y generación de informes.