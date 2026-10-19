El Salón Gourmets celebrará su 40º aniversario del 26 al 29 de abril de 2027 en Ifema Madrid

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MADRID 19 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Salón Gourmets, la Feria Internacional de Productos de Calidad, celebrará su 40º Aniversario del 26 al 29 de abril de 2027 en el recinto ferial Ifema Madrid, tras consolidarse como un espacio gastronómico clave que genera un volumen de negocio superior a los 250 millones de euros.

En concreto, una feria que el próximo año está de celebración. Desde su primera edición en 1987 -cuando reunió a 73 empresas y 8.000 visitantes en el Pabellón de Convenciones de la Casa de Campo-, el certamen ha experimentado un importante crecimiento hasta alcanzar en su última convocatoria los 1.993 expositores, más de 110.000 visitantes profesionales, 55.000 productos y más de 1.300 novedades, según informa en un comunicado.

A lo largo de estas cuatro décadas, la cita gourmet ha acompañado la evolución del sector agroalimentario español, que en 2025 concentró el 23,7% de las ventas de productos industriales con 128.930 millones de euros, según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE).

Asimismo, las exportaciones agroalimentarias y pesqueras alcanzaron los 78.044 millones de euros en 2025, lo que representa un crecimiento del 2,9% respecto al ejercicio anterior, según las cifras recopiladas por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.

Esta transformación también se refleja en la diversificación de la oferta y en la puesta en valor del origen y la calidad diferenciada, ámbito en el que España cuenta actualmente con 222 Denominaciones de Origen Protegidas e Indicaciones Geográficas Protegidas agroalimentarias.

Además, el concepto 'gourmet' ha evolucionado desde una idea ligada a la exclusividad hacia criterios basados en la materia prima, la autenticidad, la sostenibilidad y la innovación.

En el ámbito gastronómico, la cocina española combina la tradición con el desarrollo de nuevas técnicas, la incorporación de ingredientes de otras culturas y la recuperación de variedades tradicionales. En este contexto, la feria promueve el contacto directo entre cocineros y productores para impulsar la prescripción de los alimentos y el descubrimiento de nuevas aplicaciones culinarias a través de actividades como catas, presentaciones y 'showcookings'.

Asimismo, el programa del encuentro incluye campeonatos dedicados a diferentes categorías, como los certámenes de quesos, sumilleres, cortadores de jamón, abridores de ostras, cerveza, pizza, pinchos y hamburguesas. Estas competiciones permiten a los profesionales profundizar en las características de cada producto y poner a prueba sus posibilidades gastronómicas.

Con motivo de sus 40 años de trayectoria continuada, el Salón Gourmets se reafirma como punto de encuentro entre productores, marcas, distribuidores, restauradores, chefs, especialistas del 'retail' y medios de comunicación.

De cara a su próxima edición en 2027, el certamen mantendrá su objetivo de servir de escaparate, trampolín comercial e impulsor de las principales tendencias del sector alimentario.