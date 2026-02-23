El Salón Internacional de la Seguridad abre mañana sus puertas con una oferta de más de 670 empresas

Sicur - IFEMA MADRID

MADRID 23 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Salón Internacional de la Seguridad, Sicur 2026, abrirá este martes las puertas de su 25 edición con la participación de más de 670 empresas expositoras procedentes de 25 países que hasta el próximo viernes presentarán las últimas innovaciones en seguridad pública y privada, protección contra incendios y emergencias, seguridad laboral y ciberseguridad.

Organizado por Ifema Madrid, se trata del mayor punto de encuentro profesional del sector de la seguridad integral en el sur de Europa y a la oferta expositiva unirá una completa agenda técnica que responde a los desafíos globales de la seguridad, según ha destacado la institución ferial en un comunicado.

En esta edición, el foco estará puesto en la transformación tecnológica del sector, la convergencia entre la seguridad física y digital y el desarrollo de soluciones innovadoras para la protección de personas, bienes e infraestructuras críticas.

Desde una perspectiva socioeconómica, la seguridad se consolida como un sector estratégico para la economía española, tanto por su volumen de negocio como por su impacto en el empleo, la resiliencia empresarial y la protección de vidas, bienes e infraestructuras críticas. En seguridad laboral, según últimos datos de Asepal (Asociación de Empresas de Equipos de Protección Individual), el mercado de equipos de protección individual (EPI) alcanza los 610 millones de euros y da cobertura a 8,4 millones de profesionales, en un contexto de crecimiento impulsado por mayores exigencias normativas y cultura preventiva.

En seguridad privada, de acuerdo con Aproser (Asociación Profesional de Compañias Privadas de Servicios de Seguridad), el sector facturó 5.334 millones de euros en 2024, con un crecimiento del 6,2%, reflejo de la creciente demanda de vigilancia y sistemas tecnológicos avanzados.

Por su parte, la protección contra incendios, según Tecnifuego, rozó los 2.953 millones de euros en 2023 tras aumentar cerca de un 10%, en un entorno marcado por el incremento de grandes incendios y la consiguiente necesidad de inversión en prevención y resiliencia.

SEGURIDAD LABORAL, SECURITY, INCENDIOS Y EMERGENCIAS

La Seguridad Laboral, que representa el 42% de la oferta del salón, presenta una oferta al servicio del bienestar del trabajador, las últimas innovaciones en EPI, propuestas de salud laboral y soluciones en prevención de riesgos laborales. Así, nuevas líneas de calzado, gafas o guantes de protección, materiales con componentes sostenibles y de reciclabilidad y diseños ergonómicos protagonizarán los pabellones 4 y 6.

En este contexto de seguridad laboral, Sicur acogerá la segunda edición de Exo Corner que, en colaboración con el Instituto de Biomecánica (IBV), combinará oferta expositiva y agenda de conferencias para mostrar y analizar cómo los exoesqueletos están transformando la prevención de riesgos laborales.

La segunda gran área, ubicada en el pabellón 10, acoge al segmento del Security, que supone el 34% de la oferta del salón y reúne a empresas y expertos de la seguridad física, electrónica, servicios de seguridad e innovación tecnológica al servicio de la protección de vidas y bienes.

Mostrarán sus últimos desarrollos en los que la Inteligencia Artificial se presenta como protagonista: avances en cámaras de seguridad y detección de intrusos, control de accesos, cajas fuertes inteligentes, drones, soluciones biométricas, puertas acorazadas o cerraduras con control remoto y registro de actividad.

La seguridad contra incendios y emergencias, que representa el 24% de SICUR, se dará cita en el pabellón 8 y contará con la participación de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, Emergencias y Protección Civil y la presentación de empresas que llevarán al salón últimos avances en sistemas de detección y extinción, protección forestal, sistemas de estabilización en rescate o equipamientos y vehículos.

Además, Policía Nacional, Guardia Civil, Unidad Militar de Emergencias, Mossos d'Esquadra, Ertzaintza, Agencia de Seguridad y Emergencias 112 de la Comunidad de Madrid y Policía Municipal, Samur-Protección Civil y Bomberos del Ayuntamiento de Madrid mostrarán sus capacidades, equipamientos y procedimientos avanzados de intervención.

En el ámbito de la oferta expositiva, Sicur Innovación mostrará sus 16 productos seleccionados, que representan las líneas de investigación y desarrollo en las que están trabajando e invirtiendo las empresas. En esta edición, se destacarán cinco productos de Seguridad Contra Incendios y Emergencias, seis de Security y cinco de Seguridad Laboral.

AGENDA TÉCNICA

En el ámbito de contenidos, el salón desplegará una agenda profesional que abordará los principales retos regulatorios, tecnológicos y operativos del sector.

El Foro Sicur será uno de los espacios centrales de reflexión y debate, reuniendo a expertos, profesionales e instituciones de CDTI, CEUSS, FES Y APDE, entre otras, en torno a temas de actualidad como la seguridad civil en el contexto europeo, la gestión de la siniestralidad y la prevención en el entorno laboral con perspectivas tecnológicas y normativas, el papel de la mujer en el sector o la sostenibilidad aplicada a la protección contra incendios y grandes emergencias.

Entre las principales novedades destaca la nueva Jornada sobre Tecnologías para la Seguridad Pública, organizada junto a Círculo de Tecnologías para la Defensa y la Seguridad y concebida como un foro de análisis sobre el uso de herramientas avanzadas y su encaje normativo y ético en el marco europeo.

Acogerá asimismo el Brokerage Event dedicado al Cluster 3 de Horizonte Europa, organizado con Fundación para el Conocimiento madri+d y el apoyo de múltiples socios europeos, orientado a fomentar la cooperación europea en materia de seguridad y facilitar reuniones bilaterales entre empresas, centros tecnológicos, universidades y organismos públicos.

La agenda se completará con foros como Sicur Cyber en el que, con el foco en la ciberseguridad y organizado en colaboración con Seguritecnia y Red de Seguridad y el patrocinio de AXIS, Bauwatch, Casnova y Dolet, participarán expertos de Incibe, CNPIC, CDTI, DSN, CCN, OCC, además de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad y asociaciones como Aeinse, AES, Efitec y Aproser.

También el Speaker's Corner de Asepal centrado en la prevención de riesgos laborales, y el lanzamiento de Sicur Academia, diseñado como espacio específico de capacitación, oportunidades laborales y atracción del talento joven a la industria de la seguridad integral.