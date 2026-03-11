El Salón Internacional de la Seguridad reúne a más de 47.000 profesionales de 83 países

Más de 47.000 profesionales de 83 países confirman el liderazgo de SICUR para el sector de la seguridad integral. - IFEMA MADRID

MADRID 11 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Salón Internacional de Seguridad, Sicur, organizado por Ifema Madrid del 24 al 27 de febrero, ha recibido la visita de más 47.000 profesionales procedentes de 83 países en su 25 edición.

En concreto, Sicur ha reunido a visitantes de distribución, ingeniería, instalación, mantenimiento de la industria, profesionales de seguridad, y miembros de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad y de Emergencias, ha detallado la institución ferial en un comunicado.

En este sentido, la feria ha abordado propuestas en ámbitos como la Seguridad Laboral, la Seguridad Contra Incendios y Emergencias y Security, a través de 673 empresas participantes repartidas en cuatro pabellones.

Los desafíos del sector también se han tratado en los espacios de Foro Sicur, Sicur Cyber, EXO Corner, Speaker's Corner Asepal y la nueva jornada Tecnología para la Seguridad Pública. Estas sesiones técnicas han congregado a más de 2.600 asistentes.

Por otro lado, ha destacado la participación de Portugal, así como de 37 países de Europa y 15 de Latinoamérica. En cuanto al impacto económico de Sicur 2026, en Madrid, ha sido de 120 millones de euros, un 6,7% más que en su edición de 2024, lo que permite el mantenimiento de 886 puestos de trabajo.

DEBATES ENTRE EXPERTOS Y BROKERAGE EVENT

La agenda técnica de Sicur 2026 ha articulado debates y conclusiones en torno a la modernización de la seguridad integral, con especial foco en la protección contra incendios, la cooperación europea y la convergencia físico-digital.

Bajo esta línea, los expertos han subrayado el papel de las Centrales Receptoras de Incendios para mejorar la fiabilidad de las instalaciones, reduciendo falsas alarmas y acelerando la respuesta, además de reclamar criterios para su implantación y gestión remota.

En paralelo, el Brokerage Event sobre el Clúster 3 de Horizonte Europa ha tratado de impulsar nuevas alianzas. Por su parte, Sicur Cyber ha abordado, entre otros retos, las credenciales seguras, el marco NIS2/CER ante amenazas cada vez más tecnológicas e híbridas y el crecimiento del IoT.

Por otro lado, el Observatorio Mujer y Seguridad ha llamado a acelerar la presencia femenina en el sector, mientras que los expertos en infraestructuras críticas han insistido en que la continuidad de servicios esenciales exige capacidades operativas reales.

A nivel de políticas y gestión, en la nueva Jornada de Tecnología para la Seguridad Pública, se ha constatado que las tecnologías emergentes ya amplían la capacidad de prevención y respuesta de la seguridad pública, pero se ha señalado que su despliegue requiere de infraestructuras digitales y cadenas de suministro seguras.

EMERGENCIAS, SOSTENIBILIDAD Y PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES

El programa se ha completado con sesiones sobre emergencias y sostenibilidad, así como riesgos asociados a fotovoltaica, transporte electrificado y financiación europea en ciberseguridad, incluida una mesa sobre biometría con fines de seguridad.

Respecto a la prevención laboral, se ha puesto en valor su evolución, al contar con una reducción de la siniestralidad del 58% en tres décadas. También se ha reclamado la integración de los servicios de bomberos en la planificación de Protección Civil.

Por su parte, EXO Corner ha mostrado la expansión de los exoesqueletos y el Speaker's Corner de Asepal ha abordado las novedades de los Equipos de Protección Individual (EPI). Asimismo, el viernes se celebró Sicur Academia con el objetivo de potenciar la formación en el sector y atraer el talento joven.