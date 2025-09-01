El Salón Madridjoya incluirá en su programación Foro Imagen, un espacio divulgativo sobre la industria

MADRID 1 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Salón Madridjoya volverá a incluir en su programación Foro Imagen, un espacio divulgativo sobre la industria que se instalará en el pabellón 4 de Ifema Madrid durante el viernes 12 de septiembre.

Así, según ha trasladado el recinto ferial en un comunicado, el Salón Internacional de Joyería y Relojería Urbanas y de Tendencia, del 11 al 14 de septiembre, completará su amplia oferta comercial con este entorno en el que toman parte activa empresas, asociaciones y otras entidades vinculadas al sector joyero.

Asimismo, el Foro Imagen de Madridjoya fomentará la relación entre los diferentes agentes de los sectores de alta joyería, joyería de consumo, platería, relojería e industrias afines.

La jornada de ponencias comenzará a las 11 horas del viernes, 12 de septiembre, con la participación de representantes joyeros de la Junta de Andalucía, que protagonizarán la charla '¿Son rentables los certificados de sostenibilidad?'

En el programa de este año también estará la Asociación de Joyeros Sostenibles, de la mano de la especialista Paola Duque, a través de la ponencia 'Sostenibilidad Real o Greenwashing en la joyería' (12.30 horas). En este contexto, Técnicas de Grabado hablarán de 'Pandora: el mayor caso de éxito de la joyería actual' en su ponencia que comenzará a las 13.30 horas en el Foro.

Por su parte, la Asociación del sector de Joyería y Afines de la Comunidad Valenciana (Avajoya) abrirá las ponencias de la tarde (15.30 horas) para abordar el poder de la joyería internacional.

Además, a través de 3DESIGN, los profesionales podrán conocer más acerca de la evolución de la educación en el sector a través de la sesión titulada 'La formación joyera en tiempo real: hacia una educación flexible e interactiva', que dará comienzo a las 16.30 horas.

El Foro Imagen cerrará su programa de actividades a las 17.30 horas tratando las soluciones tecnológicas que afectan también al sector con la charla 'Gemología integral: el nuevo asistente de la IA para joyeros y gemólogos de Estimorun Academy'.

Madridjoya, organizada por Ifema Madrid, coincidirá en el recinto ferial de la capital con las ferias Bisutex y MOMAD.