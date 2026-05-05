El Salón de Proveedores y Servicios cuenta ya con más de 50 empresas tras su reunión de adjudicación de espacios

GUEXT 2026 confirma más de medio centenar de empresas tras su primera reunión de adjudicación de espacios. - IFEMA MADRID

MADRID 5 May. (EUROPA PRESS) -

Guext, el Salón Internacional de Proveedores y Servicios para el sector Hospitality organizado por Ifema Madrid junto a Felac, la Federación Española de Asociaciones de Fabricantes de Maquinaria para Hostelería, Colectividades e Industrias Afines, ha anunciado que cuenta ya con más de medio centenar de empresas tras la reunión de adjudicación de espacios de su edición de 2026.

Según ha señalado Ifema Madrid en un comunicado, esta información marca "un hito" que define el avance del proceso de comercialización y la configuración de la oferta expositiva.

La segunda edición de Guext tendrá lugar del 15 al 17 de octubre, consolidándose como el punto de encuentro profesional para fabricantes, distribuidores, prescriptores y compradores del canal Hospitality en "un momento clave del año para la planificación de inversiones y renovación de equipamientos".

El salón estructurará su oferta expositiva en siete sectores principales --equipamiento y maquinaria; menaje; diseño y decoración; tecnología y digitalización; café, té, panadería, pastelería y heladería; logística y envasado; y gimnasio y spa-- relacionados con la industria del Hospitality y conectados con la red de distribución y el cliente final con el objetivo de servir de "instrumento comercial y profesional especializado al servicio del impulso de toda la industria hostelera".

En equipamiento y maquinaria, Guext confirma referencias reconocibles para el profesional con soluciones para cocina y producción como Adler, Arilex, Atosa, Corequip, Distform, Fainca HR, FM Industrial, Fricosmos, Inhospan, Moretti Forni, NTGas, Pira, Repagas, Sammic, Taurus Professional, Wok Inox o Zummo, que aportan desde equipos de cocción y preparación hasta soluciones de exprimido profesional.

En frío comercial e industrial, destacan compañías con fuerte implantación en el canal horeca como Apice Cooling Technology, Caff, Coreco, Impafri, Infrico, ITV Ice Makers, Masquefrío, Onnera Refrigeration, True o Zanotti, que refuerzan una de las categorías más determinantes para eficiencia operativa, seguridad alimentaria y experiencia de servicio, entre otras.

La celebración de esta primera reunión de adjudicación de espacios evidencia la tracción comercial del salón y el interés del tejido empresarial por estar presente en una convocatoria que, según ha indicado Ifema, conecta "oferta, distribución y demanda profesional en un mismo entorno, facilitando el networking y la generación de oportunidades de negocio".

Con periodicidad bienal, Guext 2026 llega tras la celebración de una primera edición que reunió a 7.000 profesionales de 42 países y más de 130 expositores, con foco en innovación, sostenibilidad y experiencia de cliente, lo que refuerza el posicionamiento del salón como "plataforma de negocio y termómetro de tendencias del hospitality".