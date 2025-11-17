El Salón de la Refrigeración se celebrará desde este martes para abordar la climatización en la arquitectura

MADRID 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Salón Internacional de la Climatización y la Refrigeración (C&R) presentará desde este martes al 20 de noviembre en los Pabellones 5, 7 y 9 de Ifema Madrid, unas jornadas sobre el futuro de la climatización en la arquitectura, donde presentarán casos de estudio que dan respuesta a los desafíos en edificación con soluciones de climatización eficientes.

Según ha indicado la organización en un comunicado, la jornada pone en valor el papel de los arquitectos como prescriptores claves en la climatización de los edificios al definir su criterio, qué soluciones se integran, cómo se combinan y con qué nivel de eficiencia y sostenibilidad.

Estas jornadas se han organizado partiendo de la base de que los edificios representan casi el 40% del consumo total de energía, debido en gran parte a la elección de los sistemas de climatización.

El 19 de noviembre a partir de las 11 horas en el Auditorio 2 del Pabellón 5, arquitectos líderes compartirán proyectos inspiradores que dan respuesta a los desafíos actuales en edificación con soluciones de climatización de bajo consumo e impacto.

El día se desarrollará en cinco ponencias en las que el profesional podrá conocer y profundizar en las soluciones innovadoras que se están implementando para mejorar la climatización de edificios de diferentes ámbitos, residencial, deportivo y hospitalario.

Hay un total de cinco casos de estudios ante el reto de la climatización en la edificación, el primero Case Study 1 por la arquitecta y coordinadora de Responsible Design de Chapman Taylor, Beatriz de las Rivas con 'Diseño Responsable y Placemaking'.

El Case Study 2 por el Senior Project Director de Touza Arquitectos, Sergio López con 'Soluciones inteligentes de confort para una Arquitectura humana y eficiente'.

Por otro lado, el Case Study 3 por el director de Proyectos de Enero Arquitectura, Pablo Regadera y el Manager de Ingho, Manuel Gallardo bajo el título de 'La climatización en el futuro Hospital Universitario Hospiten Madrid Boadilla'.

El Case Study 4 por el arquitecto y asesor del departamento de Ecoeficiencia y Sostenibilidad de Morph, Gonzalo Ochotorena con 'Residencial Zaurak - Premio Asprima-Sima 2025'.

Y por último, Case Study 5 de la Project Director en Fenwick Iribarren Architects, Carmen de Valle con 'El estadio que respira: la fachada verde del Estadio Nacional de Belgrado".

SOLUCIONES DE CLIMATIZACIÓN ANTE EL RETO DE LA DESCABORNIZACIÓN

En un contexto de temperaturas cada vez más altas y periodos de calor más prolongados, la arquitectura se enfrenta al reto de diseñar edificios capaces de garantizar confort y eficiencia energética. Ante ello, y tras la exposición de los casos, esta nueva jornada de C&R cerrará con una mesa redonda en la que los arquitectos debatirán sobre el contexto actual de la edificación y las soluciones activas de climatización que están introduciendo los grandes estudios de arquitectura en su proyecto.

De esto modo, reflexionarán sobre si las construcciones actuales están preparadas para responder al cambio climático y qué estrategias pueden aplicarse, desde el diseño y la rehabilitación, para mejorar la ventilación natural y el comportamiento térmico de los espacios.

Además, el debate abordará cuestiones como la integración de medidas pasivas y activas de climatización, la elección de sistemas que utilicen energías renovables -como la aerotermia o la geotermia- y la importancia de considerar el análisis del ciclo de vida de los materiales y soluciones constructivas.

También se explorará cómo la planificación temprana, la colaboración entre arquitectos e ingenierías y una mayor conciencia por parte de los promotores pueden impulsar edificios más sostenibles, con menor demanda energética y capaces de alcanzar la neutralidad en carbono sin renunciar al confort interior.

La feria que ha sido organizada con la colaboración de Grupo Vía, coincide con la Feria Internacional de Energía y Medioambiente, Genera y el Salón Internacional de Soluciones para la Industria Eléctrica y Electrónica, Matelec, hecho que refuerza la convocatoria y promueve sinergias entre sus profesionales.