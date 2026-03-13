Sanz subraya en Aula la "vocación de servicio" y el "trabajo en equipo" para trabajar en emergencias

La vicealcaldesa de Madrid y delegada de Seguridad y Emergencias, Inma Sanz - AYUNTAMIENTO DE MADRID

MADRID 13 Mar. (EUROPA PRESS) -

La vicealcaldesa de Madrid y delegada de Seguridad y Emergencias, Inma Sanz, ha subrayado la "vocación de servicio" y el "trabajo en equipo" como factores determinantes trabajar en emergencias durante una visita a la feria Aula, el salón internacional del estudiante y de la oferta educativa organizado por Ifema Madrid.

Durante su visita, Sanz se ha acercado al estand del Ayuntamiento en el que Bomberos, Policía Municipal y Samur-Protección Civil informan a los estudiantes de los requisitos necesarios para entrar a formar parte en alguno de los cuerpos y les explican cómo es su día a día.

Acompañada por los directores generales de los tres servicios de Seguridad y Emergencias, la vicealdesa ha destacado la "vocación de servicio" que tienen quienes eligen formar parte de estos equipos, ya que son profesiones en las que se dedican "a ayudar y proteger a las personas en situaciones de emergencia".

También ha recalcado la importancia "del trabajo en equipo" en todos los cuerpos, pues "la cooperación y la confianza son esenciales en cada actuación", ha apuntado el Ayuntamiento en un comunicado.

Además de proporcionar información a los estudiantes interesados, en el estand municipal se pueden ver expuestos algunos de los vehículos que utilizan tanto Bomberos como Policía Municipal y Samur-Protección Civil, así como maniquíes con uniformes de los tres servicios y pantallas con imágenes de las labores que realizan.

La feria Aula 2026 se puede visitar hasta el próximo 15 de marzo y está dirigida a estudiantes de 4º de la ESO, 1º y 2º de Bachillerato, familias con hijos en edad de elegir su futuro, así como profesores y orientadores.