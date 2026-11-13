La Semana Construcción reconoce a los profesionales del sector con los Premios Veteco-Asefave y los SICON2026

Semana Internacional de la Construcción - IFEMA MADRID

MADRID 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Semana Internacional de la Construcción, el proyecto de Ifema Madrid que integra las ferias Construtec, Veteco, Smartdoors Y Piscimad, ha reconocido a los profesionales del sector durante la Tarde del Sector con la entrega de los Premios Veteco-Asefave y los Reconocimientos SICON2026.

En concreto, en el apartado de Reconocimientos SICON26 se ha distinguido a diferentes empresas y profesionales por su contribución al desarrollo, la innovación y la responsabilidad social del sector, ha explicado Ifema Madrid en un comunicado.

En detalle, en la categoría de Inclusividad Laboral se ha reconocido a Prefabricados Pujol en reconocimiento a su compromiso con la inclusión y la promoción de un entorno laboral más diverso e integrador. Por su parte, Hormort-Hormigones Baleares ha recibido el reconocimiento en la modalidad de Principios Sostenibles, que pone en valor el compromiso de la compañía con la sostenibilidad y la incorporación de criterios responsables a su actividad.

En la cateogría de Mayor Impacto en Zona Rural y Sostenibilidad Social se ha distinguido a Renolit, por su contribución al desarrollo del entorno rural y a la generación de un impacto social positivo a través de sus iniciativas, mientras que en la de Mejor Práctica de Instalación y Mantenimiento, el reconocimiento ha sido para Aislamientos Gainza, por su apuesta por las buenas prácticas y la calidad en los procesos de instalación y mantenimiento.

El reconocimiento a la Mejor Difusión Sectorial en Medios de Comunicación ha recaído en Raquel Díaz Guijarro, jefa de Mesa de la edición impresa del diario econonómico Cinco Días, y en el apartado Institucional se ha reconocido los 100 años de vida de Oficemen, la Agrupación de Fabricantes de Cemento de España.

Por último, en la categoría de Trayectoria Profesional ha sido distinguido Luis Vega Catalán, coordinador en la Unidad de Apoyo de la Dirección General de Vivienda y Suelo del Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana, un reconocimiento que pone en valor su trayectoria profesional y su contribución al ámbito de la vivienda y la construcción.

PREMIOS VETECO-ASEFAVE

Por su parte, la XVI edición de los Premios Veteco-Asefave ha puesto en valor distintos proyectos del sector del cerramiento, la ventana y la protección solar.

En la categoría de Fachada Ligera, el jurado ha concedido dos Menciones de Honor a los proyectos 'Nueva planta de producción farmacéutica para Faes Farma' y 'Nueva envolvente energética para el edificio de la Autoridad Portuaria'.

El Premio a la Mejor Fachada Ligera 2026 ha recaído en el proyecto 'Rehabilitación del Centro de Natación Mundial 86', mientras que, en la categoría de Ventana, la Mención de Honor ha sido para 'Edificio Santa Engracia' y el Premio a la Mejor Ventana 2026 ha reconocido el proyecto 'Edificio Casa Román'.

En cuanto a la categoría de Protección Solar, el jurado ha otorgado una Mención de Honor al proyecto 'Centro de Salud de Abegondo' y el Premio a la Mejor Protección Solar 2026 ha distinguido a 'Edificio Infinito Delicias'.

Finalmente, en la categoría de Trabajos Fin de Grado (TFG) y Fin de Máster (TFM) 2026, patrocinada por Deceuninck, se ha concedido una Mención de Honor al trabajo 'Centro de Interpretación cultural para el humedal Santa Rosa', de Elisa Megna. El primer premio ha sido para 'Entre la Piel y la Estructura', de Diego Sobrino Corral; el segundo ha distinguido a 'Sitopía Doméstica', de Ignacio Olite Lumbreras, y el tercer puesto ha recaído en 'Hortus Erasmus Terminal', de Nicolás Sancho Cuasante.