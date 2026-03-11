La Semana de la Electrificación y la Descarbonización abre el proceso de inscripción para expositores

Matelec. - IFEMA MADRID

MADRID 11 Mar. (EUROPA PRESS) -

Ifema Madrid ha abierto oficialmente el proceso de inscripción para expositores que quieran formar parte de la Semana Internacional de la Electrificación y la Descarbonización, que reunirá a Genera y Matelec del 24 al 26 de noviembre de 2026.

Las empresas interesadas ya pueden tramitar su solicitud a través los enlaces disponibles en las webs: Genera y Matelec, ha indicado Ifema Madrid en un comunicado.

La convocatoria sitúa el proyecto 2026 como "un ecosistema para impulsar reindustrialización verde, electrificación del parque edificatorio e industrial y digitalización de instalaciones y que volverá a contar con la colaboración de medios especializados y prensa técnica".

Este impulso permitirá ampliar la participación de organizaciones y profesionales de distintos mercados, consolidando a la Semana Internacional de la Electrificación y la Descarbonización como "un ecosistema de referencia global para la transición energética y la modernización del tejido productivo".

La feria, organizada por Ifema con el apoyo del Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía Idae, volverá a contar con el apoyo institucional y sectorial del Miteco, las principales asociaciones, además de la colaboración de medios especializados y prensa técnica.

Genera está orientada a empresas dedicadas a la energía renovable, la fotovoltaica, el almacenamiento, la gestión energética y la operación y mantenimiento de instalaciones, convirtiéndose en "el escaparate de referencia para las soluciones vinculadas a la transición energética"

Por su parte, Matelec reúne a los fabricantes y distribuidores de material eléctrico, empresas de instalaciones eléctricas, iluminación, electrónica, automatización, control, eficiencia y soluciones de infraestructura de vehículo eléctrico, consolidándose como "punto de encuentro clave para el sector eléctrico y electrónico".

La última edición de este evento, que se celebró en el mes de noviembre de 2025, reunió a más de 57.000 visitantes profesionales y más de 800 expositores, con un 10% de participación internacional procedente de 76 países -principalmente de Europa (61%, con Portugal, Italia, Alemania y Francia a la cabeza), América (18%) y África (6%, especialmente del Magreb).

Estas cifras consolidan su papel como "el mayor encuentro nacional para la electrificación, la energía renovable, el material eléctrico y la modernización de instalaciones".

UN VISITANTE PROFESIONAL CON ALTO PODER DE DECISIÓN

La Semana atrae a "un visitante especializado" compuesto por empresas instaladoras, ingenierías, consultoras energéticas, inversores y gestores de instalaciones industriales y edificatorias.

Su perfil, orientado a la prescripción técnica y a la toma de decisiones de compra, convierte a Genera y Matelec en "un escenario estratégico" para las empresas expositoras.