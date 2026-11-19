Arranca la semana de la construcción. - IFEMA MADRID

MADRID 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Semana Internacional de la Construcción 2026 ha cerrado sus puertas en Ifema Madrid con un balance de 50.000 visitantes profesionales y más de 550 empresas participantes, consolidando la convocatoria conjunta de Construtec, Veteco, Smartdoors y Piscimad como una gran plataforma profesional para el conjunto de la industria, ha informado Ifema Madrid.

Durante cuatro jornadas, el evento ha conectado a empresas y profesionales de toda la cadena de valor, desde fabricantes, distribuidores y proveedores de materiales, sistemas y tecnologías hasta constructoras, promotoras, estudios de arquitectura, ingenierías, instaladores, prescriptores, gestores de proyectos y administraciones públicas.

La exposición ha ocupado más de 43.000 metros cuadrados netos, configurando un espacio en el que Cepco y Asefave han tenido un papel destacado por la conexión entre empresas, profesionales, instituciones y organizaciones sectoriales, ha indicado Ifema Madrid en un comunicado.

La dimensión internacional ha sido uno de los principales rasgos de esta edición, con una participación exterior del 21,2% y una presencia especialmente destacada de Portugal, Italia y Alemania.

En el ámbito empresarial, las compañías internacionales han representado el 39% del total, procedentes de 25 países extranjeros, mientras que Colombia, México y Brasil han sobresalido entre los mercados latinoamericanos.

Esta proyección se ha reforzado con un programa de compradores que ha reunido a más de 100 profesionales de más de 30 países de Latinoamérica, África y Europa, además de prensa técnica internacional.

Colombia, País Invitado de esta edición, ha encabezado buena parte de la agenda internacional, con presencia institucional, empresarial y sectorial.

La participación colombiana se ha trasladado también al programa del II Congreso a través de una jornada especial desarrollada junto a Camacol, centrada en las posibilidades de inversión y cooperación entre ambos mercados y en las oportunidades relacionadas con vivienda, infraestructuras, industrialización, digitalización e innovación.

La estrategia internacional se extendió además al Foro de Expansión Internacional para el Sector de la Construcción, "Edificando el mundo", impulsado junto con Acocex, y al Foro Iberoamericano de Asefave, concebidos para promover la apertura de mercados y fortalecer los vínculos empresariales entre España y otros países. La dimensión expositiva ha permitido mostrar muchas de las transformaciones que actualmente atraviesa la industria.

Las más de 550 empresas reunidas en Construtec, Veteco, Smartdoors y Piscimad han presentado soluciones relacionadas con materiales, cerramientos, fachadas, puertas, piscinas, industrialización, digitalización, eficiencia, sostenibilidad y nuevos sistemas constructivos.

La combinación entre espacio expositivo, demostración de soluciones, actividad comercial y contenidos profesionales ha permitido que el debate generado en el programa de actividades tuviera su reflejo directo en las tecnologías y propuestas presentadas por las empresas.

VIVIENDA, INDUSTRIALIZACIÓN E INNOVACIÓN EN EL CENTRO DEL DEBATE

El II Congreso de la Semana Internacional de la Construcción, organizado en colaboración con Alimarket, se ha articulado a través de un Auditorio Empresarial y un Auditorio Sectorial, combinando el análisis económico y empresarial con las perspectivas técnica, institucional y estratégica.

A lo largo de sus sesiones, el Congreso ha abordado desde diferentes perspectivas el reto de aumentar la oferta de vivienda en España, analizando cuestiones como la disponibilidad de suelo, los plazos administrativos, la seguridad jurídica, la financiación, la fiscalidad, la promoción pública y privada y la necesidad de avanzar hacia modelos más industrializados de construcción.

El Congreso ha analizado el grado de incorporación de estas tecnologías a las empresas y su aplicación en áreas como el seguimiento de obras, dentro de una reflexión más amplia sobre la necesidad de acelerar la modernización tecnológica del sector.

Digitalización, BIM y jornadas técnicas completan el programa Junto al Congreso, el Foro BIM ha profundizado durante las cuatro jornadas en la transformación digital de los procesos constructivos.

Organizado conjuntamente con buildingSMART Spain e ITeC, ha abordado ámbitos como la conexión entre diseño digital e industrialización, la trazabilidad de componentes, la estandarización de procesos, la gestión de datos y la aplicación de inteligencia artificial a modelos y procesos técnicos.

El Foro Construcción ha servido, por su parte, como espacio para trasladar la innovación a problemas concretos de la actividad diaria de las empresas.

Su programa ha reunido iniciativas como Fimpa, Glass Forum, las Jornadas ASSEPI y el Foro Iberoamericano, junto con presentaciones empresariales y casos prácticos vinculados con eficiencia, seguridad, calidad, sostenibilidad y rentabilidad.

Entre otros contenidos, la jornada impulsada por Fimpa analizó la seguridad de las puertas automáticas, el nuevo Reglamento de Máquinas, la vigilancia de mercado, el marcado CE y las responsabilidades derivadas del mantenimiento y modificación de estos equipos.

Glass Forum puso el foco en la fortaleza de la industria española de transformación del vidrio y en sus capacidades para ampliar mercados e internacionalizarse, mientras que el Foro BIM dedicó parte de sus sesiones finales a la aplicación práctica de la inteligencia artificial.

RESPALDO INSTITUCIONAL AL SECTOR

Esta edición de la Semana Internacional de la Construcción ha contado asimismo con una destacada representación institucional, reforzando su papel como espacio de encuentro entre el tejido empresarial, los profesionales y las administraciones públicas.

Entre las participaciones institucionales ha destacado la de la Dirección General de Agenda Urbana y Arquitectura, que presentó el nuevo Plan de Vivienda Industrializada, acompañado del anuncio de una nueva línea de financiación vinculada al PERTE y dotada con 600 millones de euros, destinada a impulsar la fabricación de componentes, ampliar la capacidad industrial y financiar promociones desarrolladas mediante construcción industrializada.

La dimensión europea estuvo representada por la Representación Permanente de España en Bruselas para asuntos relacionados con vivienda, incorporando al debate la perspectiva comunitaria en un momento en el que el acceso a la vivienda constituye un desafío compartido por diferentes países de la Unión Europea.

La participación institucional se completó con la Dirección General de Vivienda y Rehabilitación de la Comunidad de Madrid y la Subdirección General de Licencias del Ayuntamiento de Madrid, reforzando la presencia de las distintas administraciones vinculadas con la vivienda, el urbanismo y el desarrollo de la actividad constructiva.

La Semana Internacional de la Construcción reconoce la excelencia y la trayectoria del sector La vertiente empresarial e institucional tuvo también uno de sus momentos destacados en la Tarde del Sector, con la entrega de los XVI Premios Veteco-Asefave y los Reconocimientos SICON26.

Los Reconocimientos SICON26 distinguieron iniciativas y trayectorias en ámbitos como la inclusividad laboral, la sostenibilidad, el impacto en el medio rural, las buenas prácticas de instalación y mantenimiento y la difusión sectorial.

Entre ellos, se reconoció la trayectoria profesional de Luis Vega Catalán, coordinador en la Unidad de Apoyo de la Dirección General de Vivienda y Suelo del Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana.