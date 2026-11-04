La Semana Internacional de la Construcción reúne del 10 al 13 a cerca de 500 empresas de 25 países extranjeros

Imagen de Veteco durante la Semana Internacional de la Construcción celebrada en Ifema Madrid - IFEMA MADRID

MADRID 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Semana Internacional de la Construcción 2026, organizada por Ifema Madrid del 10 al 13 de noviembre, contará con la participación de 500 empresas expositoras procedentes de 25 países extranjeros, situando la representación internacional en el 39% del total.

Un evento que destaca un año más por la participación internacional de empresas, asociaciones y profesionales entre las ferias Construtec, Veteco, Smartdoors y Piscimad, ha subrayado Ifema Madrid en un comunicado.

China encabeza esta participación con 68 compañías, seguida de Italia, con 36; Portugal, con 30; Turquía, con 17; Alemania, con 9, y Francia, con 6. La convocatoria también reunirá empresas de Países Bajos, Bélgica, Hungría, Argentina, Bosnia y Herzegovina, Dinamarca, Finlandia, Grecia, India, Irlanda, Lituania, Perú, Polonia, Reino Unido, República de Corea, San Marino, Singapur, Suecia y Tailandia.

Una diversidad de procedencias que, según ha destacado la institución ferial, refuerza la posición de la Semana Internacional de la Construcción "como plataforma de conexión entre mercados y como punto de encuentro internacional para el conjunto de la industria".

Del mismo modo, este evento también contará con la asistencia de más de un centenar de compradores internacionales procedentes de más de 30 países de Latinoamérica, África y Europa, así como el apoyo de profesionales de prensa técnica internacionales y asistencia de más de 15 periodistas de Francia, Italia, Polonia, Turquía, Países Bajos, Portugal, Alemania, entre otros.

COLOMBIA, PAÍS INVITADO

Colombia participará como País Invitado, una iniciativa que pone de manifiesto la creciente relación entre España y Latinoamérica en el ámbito de la construcción, rehabilitación, infraestructuras y edificación sostenible. De esta forma, la presencia colombiana contará con representantes institucionales, asociaciones sectoriales y empresas del país, favoreciendo un entorno de colaboración y generación de oportunidades comerciales entre ambos mercados.

En este contexto, el II Congreso de la Semana Internacional de la Construcción acogerá una jornada monográfica organizada junto a Camacol, la Cámara Colombiana de la Construcción. El encuentro analizará la evolución del sector en Colombia, las oportunidades de inversión y cooperación internacional, así como las tendencias que están transformando la construcción en Latinoamérica en ámbitos como la industrialización, la digitalización, la sostenibilidad y la innovación.

La internacionalización será igualmente protagonista dentro del programa de contenidos. Además de la jornada dedicada a Colombia, el congreso acogerá una segunda sesión de marcado carácter internacional impulsada junto a la Asociación Española de Profesionales de Comercio Exterior (Acocex).

La jornada pondrá el foco en la internacionalización empresarial como herramienta de crecimiento para las compañías del sector, abordando cuestiones relacionadas con la apertura de nuevos mercados, la exportación, la búsqueda de oportunidades internacionales y las estrategias para fortalecer la competitividad de las empresas españolas en el exterior.

Asimismo, el programa incorporará otros espacios de proyección exterior como el Foro Iberoamericano de Asefave (Asefave Asociación Española de Fabricantes de Fachadas Ligeras y Ventanas), que se celebrará en el marco de Veteco y reunirá a representantes de distintos países para analizar los desafíos comunes de la industria de la ventana, la fachada y el cerramiento, además de identificar oportunidades de cooperación entre los mercados iberoamericanos.