SICON 2026 reunirá en Guadalajara (México) a líderes de la industria de la construcción en Latinoamérica

MADRID 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Semana Internacional de la Construcción México (SICON) reunirá a líderes de esta insdustria en Latinoamérica en el marco de Expo Guadalajara, un foro especializado que tendrá lugar del 14 al 16 de abril de 2026 en la ciudad mexicana.

En su edición en México, SICON cuenta con el respaldo de instituciones líderes del sector como la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC), delegación Jalisco y o CANADEVI Jalisco, organismo representativo del sector vivienda, que agrupa a los principales desarrolladores inmobiliarios del estado, recoge Ifma Madrid en un comunicado.

En concreto, SICON es una exposición profesional B2B diseñada para promover productos, servicios y soluciones tecnológicas vinculadas a la industria de la construcción. El evento ofrece un foro estratégico para la actualización profesional, el desarrollo de negocios y el fortalecimiento de alianzas, consolidándose como un punto de conexión clave para el crecimiento del sector en la región, han explicado desde Ifema Madrid.

EXPOSICIÓN Y FOROS

Durante su desarrollo tendrá lugar Expo SICON, una muestra de innovación en materiales, maquinaria, acabados y tecnología aplicada a la construcción; foros técnicos y conferencias magistrales con expertos nacionales e internacionales; zona de networking y citas de negocios para impulsar el vínculo entre fabricantes, distribuidores y compradores profesionales; y activaciones de marca y experiencias interactivas, que permitirán a las empresas destacar sus nuevos productos y proyectos.

"Llevar a cabo la primera edición de SICON representa el siguiente paso en la construcción de un evento que fortalecerá los lazos comerciales entre México, Latinoamérica y Europa. Nuestra meta es ofrecer un espacio de alto valor y alcance global para los protagonistas del sector", ha explicado la directora general de Expo Guadalajara, Elena Hurtado.

Por su lado, el director de Expansión Internacional de Ifema Madrid ha subrayado que SICON "busca fortalecer el papel de México como referente de innovación en la construcción en Latinoamérica". "Nuestro objetivo es crear un punto de encuentro para generar conocimiento, oportunidades comerciales y alianzas estratégicas", ha concretado.