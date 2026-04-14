Sicur entrega al comisario principal de la Policía una insignia en agradecimiento a su compromiso con el salón

El comisario principal de Policía Nacional Manuel Yanguas, reconocido por Sicur - IFEMA MADRID

MADRID 14 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Comité Organizador del Salón Internacional de Seguridad (Sicur), organizado por Ifema Madrid, ha celebrado una reunión en la sede de la Policía Nacional donde ha hecho balance y ha presentado los resultados de la 25 edición, y en la que ha aprovechado para distinguir el compromiso del comisario principal Manuel Yanguas con el salón.

Sicur ha entregado al comisario principal Yanguas una insignia en nombre del sector de la seguridad integral y para reconocer "sus años de compromiso y pertenencia al Comité Organizador del Salón", en los que ha contribuido al desarrollo de Sicur y velado por que este respondiera a las necesidades del sector.

La dirección de Sicur ha subrayado el poder de convocatoria del salón para el sector de la seguridad integral y ha destacado las principales cifras. Más de 47.000 profesionales de 83 países; 673 empresas de Seguridad Laboral, Seguridad Contra Incendios y Emergencias y Security; más de 2.600 asistentes a las jornadas técnicas y un impacto económico de más de 120 millones de euros.