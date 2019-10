Simo acogerá en noviembre proyectos empresariales que presentan soluciones tecnológicas enfocadas a la educación

Publicado 17/10/2019 19:17:53 CET

MADRID, 17 Oct. (EUROPA PRESS) -

La feria Simo Educación Impulso, que se celebrará del 5 al 7 de noviembre, acogerá trece proyectos empresariales y nueve empresas que presentarán soluciones tecnológicas enfocadas en el sector educativo.

Según ha informado Ifema en un comunicado, las empresas seleccionadas podrán participar en un "stand colectivo" que les dará la oportunidad de "atender y generar contactos profesionales, además de beneficiarse de la campaña de comunicación de la feria".

Asimismo, estas podrán al Premio del Jurado, que galardona a la aplicación con mejor innovación tecnológica; al premio SEK Lab, que valora el mejor modelo de negocio; y al Madri+d, que premia a la empresa con la mejor oportunidad de inversión.

Entre los programas seleccionados destaca Boxeduca por las "experiencias a partir de aprendizaje basado en juegos en inglés"; mientras que Flipmedia.tv presentará su plataforma que "facilita el uso del audiovisual en la educación para visionar peliculas en el aula".

También asistirán Butic the New School, Genius Plan EDU, Háptic-3D, Ikady Educación, Justkeynote, Kits Educativos Roctar, Matemáticas con 'Pirro', MIL, Play2Speak y Yo también leo.