Simo Educación abre la comercialización de su duodécima edición

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MADRID 29 Jun. (EUROPA PRESS) -

Educación, el Salón Internacional de Tecnología e Innovación Educativa organizado por Ifema Madrid en colaboración con Educación 3.0, ha abierto la comercialización para las empresas interesadas en formar parte de su próxima edición, que se celebrará del 11 al 13 de noviembre.

En su duodécima edición, que se desarrollará bajo el lema 'Liderazgo directivo para la transformación educativa', el salón combinará una oferta expositiva especializada con un programa congresual con contenidos vinculados a los principales retos del sistema educativo.

Así, expertos del sector abordarán cuestiones que van desde el rediseño del aprendizaje en la era digital y la construcción de culturas educativas hasta el uso del dato para la mejora continua, el bienestar docente o el impulso del pensamiento crítico y la ética tecnológica.

Asimismo, se sumarán a esta convocatoria espacios de conversación, networking profesional y áreas pensadas para la demostración práctica de soluciones.

Según ha apuntado Ifema Madrid, Simo Educación dibujará así un espacio en el que la innovación se prueba, se contrasta y se comparte directamente con quienes trabajan en los centros. De este modo, Madrid será "el punto de encuentro en el que se concentrará la interacción entre empresas, decisores y comunidad educativa".

En un comunicado, la institución ferial ha recalcado que la feria "consolida una trayectoria ligada a la evolución del sector educativo y tecnológico, reuniendo a equipos directivos, responsables de innovación, docentes, administraciones públicas y compañías especializadas en un entorno donde se comparten soluciones, se analizan tendencias y se toman decisiones para la evolución de los centros".

Las entidades interesadas pueden solicitar su participación y asegurar su presencia en la próxima edición a través de la web de Simo Educación.