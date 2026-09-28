Simo Educación contará con un espacio propio sobre dirección y liderazgo de los centros educativos

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MADRID 28 Sep. (EUROPA PRESS) -

Simo Educación, el Salón Internacional de Tecnología e Innovación Educativa, contará con un espacio propio centrado en la dirección y el liderzgo de los centros educativos en la edición que tendrá lugar del 11 al 13 de noviembre.

En concreto, a través de Simo Directores, el salón abordará durante sus tres jornadas los principales retos que afrontan hoy los equipos directivos, con contenidos sobre cultura organizativa, gestión de equipos, inteligencia artificial y toma de decisiones basada en datos, ha indicado Ifema Madrid en un comunicado.

Organizado por Ifema Madrid en colaboración con Educación 3.0, Simo Educación reunirá más de 60 empresas expositoras y profesionales del ámbito educativo del 11 al 13 de noviembre el Recinto Ferial de Ifema Madrid en una convocatoria que prestará especial atención a quienes asumen la responsabilidad de definir proyectos educativos, acompañan a sus equipos y deciden cómo incorporar los cambios tecnológicos y organizativos a la realidad de cada centro.

De esta forma, Simo Directores, que amplía en esta edición su programación a los tres días del salón, reunirá a directivos, consultores, investigadores y especialistas para trasladar experiencias y estrategias vinculadas a los grandes retos de la dirección educativa.

La programación incluirá además muchas otras sesiones y profesionales vinculados al liderazgo y la innovación en educación, ha indicado Ifema Madrid en un comunicado.

PONENTES DESTACADOS

Entre los ponentes presentes, Enrique Escandón Sánchez, director de Marketing, Comunicación y Admisiones en Logos International School y consultor especializado en liderazgo educativo, impartirá 'El director como arquitecto de cultura: cómo construir proyectos educativos sólidos en un entorno de cambio permanente', una sesión sobre identidad institucional, cohesión de equipos y cultura organizativa como elemento clave para afrontar escenarios de cambio.

Por su lado, Javier Luna, director general del Colegio Cristo Rey y experto en liderazgo y gestión de equipos, que presentará 'Liderazgo de acompañamiento: hacer crecer a las personas para transformar los centros', una ponencia sobre cómo la confianza, el desarrollo profesional y el propósito compartido pueden impulsar la evolución de los proyectos educativos.

Además, Jorge Calvo, profesor e investigador en la Universidad Alfonso X El Sabio y director de Innovación y Analítica en el Colegio Europeo de Madrid, analizará a través de 'Embarcando la IA en un centro educativo', cómo integrar la inteligencia artificial en la estrategia de un centro educativo, desde la definición de políticas y criterios de uso hasta la creación de marcos éticos y de supervisión.

También desde una perspectiva práctica, Vicent Gadea, consultor y formador en inteligencia artificial aplicada a la educación, abordará 'Cómo implantar la inteligencia artificial en un centro educativo. Guía práctica para equipos directivos', recorriendo las distintas etapas necesarias para su integración en los centros.

La toma de decisiones basada en datos completará este bloque con ponencias como la de Alberto y Mario Herráez, de Etwinz Education, a través de 'La IA es el vehículo; los datos, el combustible: el reto de las Data-Based Decisions en educación', centrada en cómo transformar la información en decisiones útiles para la estrategia, la organización y la mejora de los centros.

A ellos se sumará Elvira López Palomeque, especialista en inteligencia artificial aplicada, que en 'Marketing con alma: la expresión de la identidad del colegio cuando se hace desde dentro con la participación de sus alumnos y su comunidad escolar', tratará la construcción de la identidad de los centros a través de las nuevas herramientas tecnológicas.