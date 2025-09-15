Simo Educación impulsará la innovación educativa del 28 al 30 de octubre con la participación de 60 empresas

MADRID 15 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Salón Internacional de Tecnología e Innovación Educativa, Simo Educación impulsará la innovación educativa del 28 al 30 de octubre en Ifema Madrid con la participación de más de 60 empresas.

Según ha informado el consorcio en un comunicado, el certamen ha iniciado ya la comercialización de su undécima edición, organizada conjuntamente con Educación 3.0 y con el apoyo del Instituto Nacional de Tecnologías Educativas y de Formación del Profesorado, INTEF del Ministerio de Educación y Formación Profesional de España.

En esta ocasión, el lema será la 'Tecnología y pedagogía: la alianza que impulsa la innovación educativa en tiempos de Inteligencia Artifical (IA)'. Entre las empresas que han confirmado ya su participación figuran Alexia suit educativa, Canva, Epson, Google for Education, Microsoft o Odilo, entre otras.

Por su parte, el Instituto Nacional de Tecnologías Educativas y de Formación del Profesorado (INTEF) ha confirmado su presencia en Simo Educación para apoyar la certificación de asistencia del profesorado al Salón, como actividad de formación permanente.

De forma paralela, se programará una agenda de jornadas y encuentros profesionales, en los que intervendrán reconocidos expertos para toda la comunidad educativa. En el actual contexto del debate sobre el uso de las tecnologías en las aulas, el sector apuesta por "el uso adecuado de esos dispositivos como aliados fundamentales de la pedagogía y del aprendizaje de los alumnos".

Así, expertos como María del Mar Sánchez, investigadora en tecnología educativa y profesora de la Facultad de Educación de la Universidad de Murcia, abordará 'El debate de las pantallas en la educación: hacia una mirada crítica e informada'.

Por su parte, la docente y divulgadora en bienestar digital Laura Cuesta tratará sobre la importancia de la digitalización en el ámbito escolar y cómo implementar las tecnologías en el aula para formar a ciudadanos responsables.

Finalmente, el responsable de Educación y Derechos Digitales de Unicef España, Nacho Guadix, hablará sobre los derechos de la infancia y su relación con la tecnología, mientras que Manuel Area, catedrático de Didáctica y Organización Escolar en la Universidad de la Laguna, se centrará en 'Educar a la infancia y adolescencia ante las TIC.

Además, se celebrará la entrega de los Premios a la Innovación Educativa, que cumplen ya su décimo tercera edición; la tradicional Jornada de Directores, que ahora pasa a llamarse Simo Directores, y la ceremonia de los Premios Simo Impulso. Ya está abierto el registro para que los visitantes profesionales puedan inscribirse, en https://www.ifema.es/simo-educacion/entradas.