SocioCARE 2026 recibe cerca de 800 visitantes para impulsar la transformación del sector de los cuidados

SocioCARE 2026 reúne en Ifema Madrid. - IFEMA MADRID

MADRID 15 Jun. (EUROPA PRESS) -

El I Expo Congreso Europeo de los Cuidados, SocioCARE, ha recibido a cerca de 800 visitantes durante tres jornadas en Ifema Madrid en las que administraciones públicas, empresas, entidades sociales, organizaciones profesionales y expertos han abordado algunos de los principales desafíos que afronta el sistema de los cuidados en España.

A lo largo de las distintas sesiones, los participantes han coincidido en la necesidad de impulsar una transformación del modelo de atención que permita responder a los retos derivados del envejecimiento de la población, el aumento de la longevidad y el crecimiento de las necesidades de apoyo de larga duración, ha subrayado Ifema Madrid en un comunicado.

Uno de los principales consensos alcanzados durante el congreso ha sido la necesidad de evolucionar hacia modelos de atención más personalizados y centrados en la persona. Así, los debates celebrados durante las tres jornadas han puesto sobre la mesa la importancia de reforzar los servicios de proximidad, favorecer la permanencia de las personas en sus entornos habituales y desarrollar respuestas más flexibles que se adapten a las necesidades, preferencias y proyectos de vida de cada persona.

En este contexto, responsables públicos de diferentes comunidades autónomas compartieron experiencias e iniciativas relacionadas con la transformación de los modelos residenciales, la atención integrada y la promoción de la autonomía personal.

La coordinación entre los sistemas sanitario y social ha sido otro de los grandes ejes del encuentro. Sobre este punto, representantes de distintas administraciones y entidades coincidieron en la necesidad de avanzar hacia modelos más integrados, capaces de mejorar la comunicación entre profesionales, compartir información de manera eficiente y ofrecer una atención más coordinada a las personas que requieren apoyos de larga duración.

Junto a ello, la prevención emergió como una de las principales claves de futuro. De esta forma, en numerosas intervenciones se incidió en la importancia de anticiparse a las situaciones de dependencia, promover el envejecimiento saludable, detectar de forma temprana situaciones de vulnerabilidad y reforzar las actuaciones orientadas a preservar la autonomía y el bienestar de las personas.

La lucha contra la soledad no deseada, el acompañamiento continuado y la promoción de la salud cognitiva fueron algunos de los asuntos que aparecieron de forma transversal a lo largo del programa.

INNOVACIÓN AL SERVICIO DE LAS PERSONAS

La innovación y la tecnología ocuparon también un lugar destacado durante las tres jornadas, con protagonismo diversas ponencias y demostraciones prácticas sobre Inteligencia Artificial, teleasistencia avanzada, monitorización remota, intercambio de datos, atención integrada en el domicilio y herramientas orientadas a la salud cognitiva protagonizaron diversas ponencias y demostraciones prácticas.

Los participantes coincidieron en señalar que la transformación digital representa "una oportunidad para mejorar la calidad de vida de las personas, optimizar la atención y facilitar el trabajo de los profesionales", según Ifema Madrid. No obstante, el consenso general fue que la tecnología debe actuar siempre como una herramienta al servicio de las personas y nunca como un sustituto del componente humano de los cuidados.

Otro de los asuntos recurrentes en el congreso fue la sostenibilidad futura del sistema de cuidados. En este sentido, la captación y fidelización de profesionales, la necesidad de reforzar la formación, la financiación de los servicios, la construcción de nuevos recursos asistenciales y la adaptación de los modelos de contratación a las nuevas necesidades sociales centraron varios de los debates celebrados durante el encuentro.

Asimismo, los participantes coincidieron en destacar que la colaboración entre administraciones públicas, entidades sociales, empresas y profesionales será determinante para afrontar con éxito los desafíos que plantea la evolución demográfica.

La cooperación público-privada, la innovación, la calidad asistencial y la gestión del talento fueron identificadas como algunas de las principales palancas para garantizar la sostenibilidad y la evolución del sector durante los próximos años.

PUNTO DE ENCUENTRO PARA EL ECOSISTEMA DE LOS CUIDADOS

Además de los contenidos congresuales, SocioCARE ha servido como punto de encuentro para empresas, entidades y organizaciones vinculadas al ámbito de los cuidados, que han podido presentar sus soluciones, proyectos e iniciativas a profesionales, responsables públicos y representantes del sector.

Según ha apuntado Ifema Madrid, los expositores han valorado "positivamente" la afluencia de visitantes y el interés mostrado por los asistentes hacia las propuestas presentadas, "destacando la calidad de los contactos generados y las oportunidades de colaboración surgidas durante el evento".

Con esta primera edición, desde SocioCARE han subrayado que este espacio se consolida como un "nuevo foro de referencia para el diálogo, el conocimiento, la innovación y la cooperación entre todos los agentes implicados en los cuidados", impulsando "una reflexión colectiva sobre uno de los grandes desafíos sociales de nuestro tiempo y contribuyendo a definir las claves que marcarán la evolución del sector en los próximos años".