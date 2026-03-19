Teresa Helbig, Juan Vidal o Pedro del Hierro marcan el primer día de Mercedes-Benz Fashion Week 2026

Teresa Helbig, Juan Vidal y Pedro del Hierro marcan el primer día de Mercedes-Benz Fashion Week 2026 - IFEMA MADRID

MADRID 19 Mar. (EUROPA PRESS) -

La nueva edición de Mercedes-Benz Fashion Week Madrid 2026 comenzó este miércoles con las propuestas de firmas como Teresa Helbig, Juan Vidal o Pedro del Hierro.

En concreto, este evento arrancó, por segundo año consecutivo, en la Galería de Cristal del Palacio de Cibeles. De este modo, ya desde primera hora, el entorno del Ayuntamiento se llenó de diseñadores, modelos e invitados, ha expresado el consorcio en un comunicado.

Así, el interior del espacio, destacado por su bóveda acristalada de 2.800 metros cuadrados, se convirtió en el escenario donde se presentaron las propuestas para el otoño-invierno 2026-2027 de algunos de los nombres nacionales e internacionales del sector.

La jornada estuvo marcada por el debut de 'SEV', la nueva línea ready-to-wear de Sophie et Voilà, así como el regreso de Juan Vidal y los desfiles de firmas como Pedro del Hierro y Claro Couture. En este sentido, el objetivo de esta 41 edición es posicionar Madrid dentro del calendario internacional de la moda.

DEBUT DE 'SEV', DE SOPHIE ET VOILÀ

Por su parte, Saioa Goitia, directora creativa y CEO de la firma, presentó en Madrid su nueva línea ready-to-wear, 'SEV'. Este lanzamiento busca ampliar la marca, ya que, por un lado, Sophie et Voilà continúa en el ámbito nupcial, mientras que 'SEV' se orienta al prêt-à-porter.

En este sentido, 'SEV' supone una propuesta pensada para el día a día y para ocasiones especiales, con una colección que convierte el trabajo de patronaje en eje central. En primera fila, nombres del universo de la firma siguieron de cerca este debut.

Asimismo, el minimalismo vertebra toda la colección y la paleta cromática recoge colores como el azul cobalto, verde oliva, lila, terracota, blanco y negro. Entre las piezas clave, destaca un traje con americana drapeada, reinterpretado en distintos tonos.

JUAN VIDAL PRESENTA 'EDÉN'

En cuanto a Juan Vidal, regresó a la pasarela madrileña tras haber sido reconocido la noche anterior con el premio a Mejor Diseñador Nacional en la Opening Dinner by NARS.

Sobre la pasarela, presentó 'Edén', una colección que nace de un viaje a Estambul y que encuentra en la granada su principal símbolo, entendida como metáfora de la convivencia de universos diversos.

La propuesta se construye a partir de contrastes y las flores, presentes a través de estampados bucólicos superpuestos, recorren la colección aportando textura y profundidad. La paleta cromática incluye rosados, rojos y tonos cálidos, junto al negro.

'EL JARDÍN DE INVIERNO', DE PEDRO DEL HIERRO

Pedro del Hierro volvió a convertirse en uno de los desfiles más esperados. Así, el protagonismo residió en la puesta en escena ideada por sus directores creativos, Nacho Aguayo y Álex Miralles, quienes construyeron una "experiencia sensorial".

Respecto al desfile, 'El jardín de invierno', estuvo acompañado por música en directo y desplegó desde una escenografía floral hasta la materialidad de las prendas. La colección femenina se articuló a través de tejidos ricos como moiré, lanas o faux fur, acompañados de encajes y perlas. De este modo, los toques metálicos en plata y oro se añadían a referencias botánicas y ornitológicas.

En paralelo, la colección masculina introdujo un interesante juego cromático, con una base de tonos tierra, verdes y azules, además de mostaza y crudo. La propuesta se completó con una revisión contemporánea del armario de red carpet, donde destacaron esmóquines reinterpretados, con chaquetas más cortas tipo torera, abrigos envolventes en tejidos nobles como alpaca o cashmere y siluetas pensadas para ocasiones especiales.

FIRMA VALENCIANA ISABEL SANCHÍS

Tras una pausa en la jornada, la pasarela regresó a la Galería de Cristal para acoger el desfile de Isabel Sanchís, la firma valenciana liderada por Isabel Sanchís y Paula Maiques.

La colección combinó materiales tradicionales con propuestas más innovadoras. A través de la superposición de prendas y tipologías, la firma generó nuevos volúmenes entre el prêt-à-porter y la costura. La paleta cromática estuvo dominada por granates y negros.

Asimismo, la propuesta incorporó piezas con luz integrada, un ejercicio que fusiona tecnología, artesanía y confección. Entre ellos destacaron desde detalles en forma de flor hasta vestidos completos iluminados.

TRABAJO Y EXCELENCIA DE CLARO COUTURE

La propuesta de Claro Couture para OI2026 se presentó como una reivindicación de la alta costura. Sobre la pasarela, la firma mostró la precisión en la confección y el cuidado extremo por el detalle, con piezas que evidencian horas de trabajo y una vocación por la excelencia.

En este sentido, la colección destacó por sus siluetas refinadas y una estética elegante, donde los brillos aparecían de forma estratégica. Así, Claro apostó por una sofisticación medida, en la que cada elemento contribuía a un discurso clásico y femenino.

En conjunto, el desfile buscaba recordar el valor de lo artesanal y lo atemporal en el panorama actual de la moda española. Se trata de propuesta que no tiene el objetivo de reafirmar los códigos que han definido históricamente a la casa.

CLAUSURA DE TERESA HELBIG

La jornada se clausuró con el regreso de Teresa Helbig a la Mercedes-Benz Fashion Week Madrid con su propuesta 'Savage Swans', su colección de otoño-invierno 2026-2027, en el emblemático Teatro Infanta Isabel. Por su parte, la diseñadora catalana celebró los 30 años de su casa rodeada de figuras del panorama social y cultural, desde Eugenia Martínez de Irujo hasta Hiba Abouk.

En concreto, 'Savage Swans' toma como punto de partida la pluma y la fantasía de 'Los cisnes salvajes' de Andersen. La colección, más serena y armónica que algunas de sus entregas anteriores, se articula alrededor de vestidos largos y etéreos en tonos empolvados, como rosa, crudo y azul pastel.

Al mismo tiempo, la diseñadora incluyó otras piezas como minivestidos o shorts, combinados con calzado femenino como Mary-Janes y manoletinas en lugar de botas. El resultado fue una colección que celebra la artesanía, el romanticismo y la evolución estilística de Helbig.