World Fresh Forum analizará las oportunidades para el sector hortofrutícola español en Indonesia

World Fresh Forum - IFEMA MADRID

MADRID 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

El World Fresh Forum, organizado por el ICEX España Exportación e Inversiones, Ifema Madrid y FEPEX, analizará las oportunidades de negocio y los retos comerciales para el sector hortofrutícola español en Indonesia, India y Kenia en el marco de Fruit Attraction, con una primera jornada centrada en el mercado indonesio el próximo 21 de septiembre, según informa Ifema Madrid en un comunicado.

Según ICEX, Indonesia representa uno de los mercados con mayor potencial de crecimiento del Sudeste Asiático para el sector hortofrutícola español, aunque parte de una presencia todavía muy reducida.

Con más de 285 millones de habitantes, una clase media en expansión y un aumento sostenido del consumo de alimentos saludables, ofrece oportunidades interesantes para productos premium, especialmente frutas frescas de calidad y determinadas hortalizas de alto valor añadido. No obstante, el acceso al mercado continúa condicionado por importantes barreras regulatorias, fitosanitarias y logísticas.

Las exportaciones españolas de productos agroalimentarios a Indonesia ascendieron en 2024 a aproximadamente 53 millones de euros. La conclusión del Acuerdo de Asociación Económica (EU-Indonesia CEPA) supondría una mejora muy relevante para el sector, en la medida en la que se supriman gran parte de las trabas arancelarias así como las barreras fitosanitarias actualmente existentes.

En el webinario se analizarán las principales oportunidades para el sector y las condiciones de acceso y regulatorias que deben cumplir. También se estudiarán los consejos y recomendaciones de profesionales del sector que pueden ser clave para posicionarse en el segmento premium.

La 18ª edición de la feria, que organizada por Ifema Madrid y FEPEX se celebrará del 6 al 8 de octubre, prevé unas cifras de participación superiores a 2.500 empresas, 162.000 metros cuadrados de ocupación y alrededor de 121.000 profesionales de más de 150 países, consolidando su posición como uno de los principales encuentros internacionales del sector.