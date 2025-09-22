El World Fresh Forum presentará en noviembre las oportunidades de negocio y retos comerciales de China

MADRID 22 Sep. (EUROPA PRESS) -

Ifema Madrid acogerá una vez más el World Fresh Forum, en el marco de Fruit Attraction, en el que se presentarán las oportunidades de negocio y los retos comerciales que existen en los países importadores invitados en esta edición México y Malasia, a los que se suma además China.

Organizado por el ICEX España Exportación e Inversiones, Ifema Madrid y FEPEX, el foro celebrará el día 24 de septiembre, a través de 'Zoom', la sesión centrada en China, ha informado la entidad ferial en un comunicado.

China, según ICEX, se ha consolidado en la última década como uno de los mercados más dinámicos y exigentes en el consumo de frutas y hortalizas a nivel global. Con una población superior a los 1.400 millones de habitantes, el país ha experimentado un notable cambio en los patrones de consumo, impulsado por una creciente clase media que demanda productos frescos, saludables y de alta calidad.

En 2024, las importaciones chinas de frutas y frutos secos superaron los 18.500 millones de euros, con un volumen superior a los 8 millones de toneladas, reflejando una clara dependencia del suministro internacional para satisfacer su demanda interna. En este contexto, España, como líder europeo en exportaciones hortofrutícolas, se encuentra "en una posición privilegiada para aprovechar esta tendencia, ofreciendo productos con altos estándares de calidad, seguridad alimentaria y una excelente reputación internacional".

Así, en abril de 2025 se firmó el protocolo fitosanitario para la exportación de cerezas españolas a China, tras varios años de negociaciones. La cereza es cada vez más popular en China y es considerada una fruta premium. Igualmente, en marzo de 2023, se aprobaron para España los protocolos para el caqui, una fruta con gran aceptación en China por su sabor y textura, y la almendra, un producto con fuerte crecimiento en el país por su vinculación con el consumo saludable y la cocina funcional.