Hasta 101 técnicos de emergencias, "ángeles de la guardia que visten de amarillo", se unen al Samur

MADRID, 10 Dic. (EUROPA PRESS) -

Hasta 101 técnicos de emergencias (TATS), "ángeles de la guardia que visten de amarillo", en palabras del alcalde, José Luis Martínez-Almeida, forman parte ya de la familia del Samur-Protección Civil después de superar la preceptiva oposición.

De estos 101 nuevos técnicos, 95 trabajarán en las unidades asistenciales del Departamento de Operaciones, cinco reforzarán su Central de Comunicaciones y, uno irá a la Unidad de Infraestructuras. Todos desarrollarán un papel clave en el servicio de emergencias extrahospitalarias del Ayuntamiento.

Martínez-Almeida, acompañado de la vicealcaldesa y delegada de Seguridad y Emergencias, Inma Sanz, y del concejal del distrito de Latina, Alberto González, ha dado la bienvenida a los 101 nuevos técnicos

El Samur llevó a cabo el año pasado 164.000 actuaciones, casi 450 cada día), con una atención inmediata de 9 minutos y 19 segundos como tiempo medio de respuesta, aún menos en casos de paradas cardíacas. Además es el segundo servicio municipal mejor valorado por los vecinos, un 9,52 sobre 10.