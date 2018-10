Los 13 espacios municipales de igualdad de Madrid unifican imagen en una red que seguirá creciendo con tres más en 2019

Actualizado 03/10/2018 14:24:08 CET

Mujeres de todas las edades se dan cita en ellos, como María, de 21, y Gertrudis, de 65. Ambas coinciden en definir los espacios como su casa

Los trece espacios municipales de igualdad del Ayuntamiento de Madrid han unificado su imagen --con el rostro de mujeres que dan nombre a cada uno de ellos tras haber dejado huella en la lucha por los derechos de las mujeres--, ha informado este miércoles en un desayuno informativo la delegada de Políticas de Género y Diversidad, Celia Mayer, y su equipo, que han avanzado que la red seguirá creciendo en 2019 con tres centros más (San Blas, Ciudad Lineal-Canillejas y Salamanca).

El objetivo es llegar a tener uno por distrito --actualmente son trece en doce distritos-- para "concienciar en conseguir la igualdad real" de la mano del empoderamiento de las mujeres, con acciones de sensibilización a toda la población y con procesos de prevención, detección y reparación de la violencia de género.

Por las instalaciones existentes recibieron atención individualizada en 2017 un 77 por ciento más de mujeres que en 2015 (18.092 mujeres frente a 10.224). El pasado año se realizaron 2.991 actividades de empoderamiento, en las que participaron 44.337 mujeres.

ESPACIOS QUE CAMBIAN VIDAS SOBRE LA BASE DEL FEMINISMO Y LA SORORIDAD

Celia Mayer ha explicado que son espacios de empoderamiento y de trabajo por la igualdad. "Si queremos acabar con la cultura machista tenemos que ir a la raíz, a los comportamiemtos y las actitudes. Son espacios de encuentro de mujeres donde se da un cruce intergeneracional", ha destacado la delegada sobre este servicio público, donde se imparten talleres y actividades y donde las mujeres pueden proponerlos. La base es el feminismo y la sororidad. "Son espacios que cambian la vida a miles de mujeres", ha descrito Mayer.

Desde el equipo de Políticas de Género apuntan que por estos espacios pasa una "mezcla tremenda" de mujeres de todas las edades aunque matizan que desde hace aproximadamente un año, con la explosión del feminismo en la calle, se ha registrado "un boom de mujeres muy jóvenes, desde los 16 a los 22 años", que pasan por las distintas actividades de este servicio público.

Un ejemplo de que por los espacios de igualdad pasan mujeres de todas las edades son María, de 21 años, y Gertrudis, de 64. María conoció las actividades del Hermanas Mirabal, en Tetuán, por Twitter. Le atrajo un cinefórum de cine feminista egipcio y desde entonces no ha parado de apuntarse a actividades, como talleres de autodefensa o de sexualidad porque "hay muchos aspectos del sexo que siguen siendo tabú entre las mujeres".

"Es genial. Mi experiencia está siendo muy buena. Llevo un año y ahora intento ir lo máximo posible. (El centro de igualdad) se ha convertido en mi casa. Es como una familia", ha explicado María.

Es la misma sensación que tiene Gertrudis. "Es mi casa. Lo que he encontrado ahí no lo he vivido en ningún sitio", asegura después de buscar hueco en su agenda, con un par de nietos, para darle espacio al feminismo en su vida.

Cada espacio responde a las necesidades del distrito aunque con una estructura similar. Disponen de profesionales de la psicología, del derecho, de la participación social y el desarrollo profesional, de la animación sociocultural... Prestan servicios que van desde la atención individualizada en psicología a aspectos jurídicos y de asesoramiento profesional. Las actividades se dirigen a las vecinas pero también a profesionales y a entidades para formar, concienciar y sensibilizar.

TRECE CENTROS Y SUBIENDO

Las mujeres que hasta ahora dan nombre a la red son María Zambrano (Chamberí), Clara Campoamor y Dulce Chacón (Villaverde), María de Maeztu (Carabanchel), Hermanas Mirabal (Tetuán), María Telo (Moratalaz), Juana Doña (Arganzuela), Gloria Fuertes (Vicálvaro), Elena Arnedo (Retiro), Lucrecia Pérez (Fuencarral-El Pardo), Berta Cáceres (Usera), Carme Chacón (Hortaleza) y Nieves Torres (Chamartín).

La directora general de Igualdad del Ayuntamiento, Teresa Maldonado, ha explicado que la imagen que unifica la red tiene en cuenta las particularidades de cada centro, igual que la ciudad es heterogénea, pero con una base común. "Es una imagen moderna pero no de modas para que perdure en el tiempo", ha señalado. Además se ha aprovechado para crear un logo de la Red de Espacios de Igualdad.

Desde el Área de Políticas de Género y Diversidad se propone a los distritos que pongan en marcha procesos participativos para la elección del nombre de los espacios de igualdad que se crean en sus barrios. Los únicos criterios que se solicitan son que sean mujeres cuya vida haya sido un referente en la lucha por los derechos de las mujeres y el avance de la igualdad de género; que hayan fallecido, y que no exista otro espacio público dedicado a la memoria de esa mujer para evitar confusiones y reconocimientos duplicados.

La red nació en 2005 con cinco centros pero ha sido en esta legislatura cuando ha cobrado impulso. Cuando nacieron, con el nombre de centros de atención social, las mujeres eran percibidas como "consumidoras de servicio". Ahora, con el giro dado a los centros de igualdad, se las considera "titulares de derecho". Toda la programación de los centros, completamente gratuita, se puede consultar en madrid.es/igualdad.