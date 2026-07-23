Unos 200 vecinos de Villa del Prado siguen realojados en el polideportivo por el incendio aún no estabilizado

Vista de la columna de humo, en la urbanización El Encinar del Alberche, a 22 de julio de 2026, en Villa del Prado, Madrid (España). Un incendio forestal originado en la tarde este miércoles en la localidad de Almorox (Toledo), que se ha elevado al nivel - Juanma Jiménez - Europa Press

MADRID 23 Jul. (EUROPA PRESS) -

Unos 200 vecinos de Villa del Prado se encuentran realojados en el polideportivo municipal por el incendio forestal desatado en Almorox (Toledo) y que está teniendo afección en la Comunidad de Madrid, concretamente en la zona de Villa del Prado y Aldea del Fresno, han informado fuentes de Emergencias 112 Comunidad de Madrid.

La actualización del incendio pasadas las 7 horas de este jueves indica que la evolución de los trabajos de extinción es positiva pero de momento el fuego no se encuentra estabilizado. Una veintena de medios terrestres han estado trabajando toda la noche.

En torno a las 00.45 horas los evacuados pudieron regresar a sus viviendas excepto los vecinos de la urbanización el Encinar del Alberche.

En este momento se mantiene cortada la circulación en las carreteras M-507, sentido Navalcarnero, y la N-403, sentido Toledo, en el cruce de ambas vías, así como la M-540.