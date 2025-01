21 propuestas musicales competirán durante tres días para lograr tocar en el Mad Cool

Actuación del grupo Lucy - MAD COOL TALENT BY VIBRA MAHOU

La décima edición del Mad Cool Talent ha vuelto a batir récord de inscripciones, con más de 1.630 participantes

MADRID, 21 Ene. (EUROPA PRESS) -

Las 21 propuestas finalistas del Mad Cool Talent by Vibra Mahou de este año actuarán en tres finales en directo los días 29, 30 y 31 de enero en la sala Jaguar (Lula Club) de Madrid con entrada libre para lograr ser uno de los tres ganadores que se subirán a uno de los escenarios del festival este verano, han informado este martes los organizadores en una nota de prensa.

Un año más, el concurso bate su récord de inscripciones superando las 1.630 en esta décima edición. Tras la apertura de inscripciones el pasado 22 de noviembre, el jurado profesional llevó a cabo una primera selección de 110 bandas, de entre las que el público, a través de sus votaciones, eligió a 25 semifinalistas.

A ellos se sumaron 10 artistas salvados por el jurado profesional que, tras una segunda fase de valoración, eligió por fin los nombres de los 21 seleccionados que pasaban a la final.

Cada uno de los tres días, siete de esos finalistas se subirán al escenario para mostrar sus propuestas. Este año, los artistas seleccionados han sido Lavin, Florenziano, Sélpide, Tronkas!, Rodrigo Ramírez, Prenda, Miss Blanche, JOL, Wasabi Cru, The Vil Veins, Sonny Cash, Julia Bengala & Los Tigres, Hoonine, Canteo!, Cecé & The Soul Kitchen, Hazme Caso, Carlota Urdiales, Espíritu System, will kolak, Ashleys y Los Acebos.

Los artistas ganadores, que se darán a conocer los días 4, 5 y 6 de febrero, compartirán 'line up' del festival con artistas nacionales e internacionales de la talla de Olivia Rodrigo, Kings of Leon, Gracie Abrams o Thirty Seconds to Mars, entre otros, los días 10, 11 y 12 de julio.