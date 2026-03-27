Los 21 teatros centenarios madrileños llegan al 'kilómetro 0' para celebrar "su buena salud": "Es casi un milagro"

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso (c), durante el acto homenaje a los 21 teatros centenarios de la región, en la Real Casa de Correos, a 27 de marzo de 2026, en Madrid (España). - Mateo Lanzuela - Europa Press

MADRID, 27 Mar. (EUROPA PRESS) -

Los 21 teatros centenarios de la Comunidad de Madrid han llegado al 'kilómetro 0', en la Real Casa de Correos, para celebrar su existencia y su "buena salud", que consideran que es "casi un milagro", coincidencia con la celebración del Día Internacional del Teatro.

La sede del Gobierno regional ha acogido este acto homenaje a los teatros centenarios, entre los que destacan algunos de los clásicos como el Español (1583), el Corral de Comedias de Alcalá (1602), el Teatro Real Carlos III de Aranjuez (1769) o el Teatro Real de Madrid (1850), cuyas representantes han recibido una escultura de una pequeña menina como homenaje en un acto presidido por la presidenta, Isabel Díaz Ayuso.

A ellos se unen otros como el Real Coliseo Carlos II de San Lorenzo de El Escorial, el Teatro Lara, el Lope de Vega de Chinchón, el Salón Cervantes de Alcalá de Henares, el María Guerrero, el Reina Victoria, el Gran Pavón, Alcázar o el Reina Victoria, que han acompañado durante generaciones a espectadores, artistas y profesionales durante siglos.

"Todo empezó con el Teatro Español y el Corral de Comedias de Alcalá de Henares. El caso del Español es excepcional, es uno de los teatros en activo más antiguos de Europa. Representa obras desde 1583, heredero del Corral del Príncipe, nació a cielo abierto y ha sido testigo de casi cinco siglos de historia", ha señalado la presidenta madrileña, a la vez que ha subrayado que este fue el momento en el que el teatro se convirtió en "fenómeno popular y urbano".

El Teatro Español cuenta con representaciones documentadas desde el siglo XVI, donde además se produjo un hito singular al solicitar por primera vez la presencia de un autor en escena para saludar al público: Antonio García Gutiérrez, tras el estreno de 'El trovador'.

Uno de los primeros fue también el Corral de Comedias de Alcalá de Henares, actual sede del Festival Hispanoamericano del Siglo de Oro, Clásicos en Alcalá, que permite disfrutar de las obras de grandes autores como Lope de Vega, Calderón de la Barca y Tirso de Molina en el mismo lugar donde se representaron muchos de sus trabajos.

En el siglo XVIII se produjo un nuevo impulso decisivo con la aparición de los llamados teatros de corte, vinculados al entorno de la monarquía. Ejemplo de ello son el Teatro Real Carlos III de Aranjuez y el Real Coliseo Carlos III de San Lorenzo de El Escorial, ambos diseñados por Jaime Marquet, creador también de la Real Casa de Correos.

En 1850 y con cerca de dos mil localidades, nació el Teatro Real convirtiéndose en uno de los monumentos imprescindibles de Madrid donde cantó por última vez el gran tenor Julián Gayarre en 1889, y otras grandes voces como Plácido Domingo. A este se unirá el Teatro de la Zarzuela que, hoy en día, sigue siendo el único del mundo dedicado a este género lírico característico de España.

En representación de los teatros centenarios, el director del teatro La Latina, Jesús Cimarro, ha agradecido a la Comunidad de Madrid que reconozca el valor de estas infraestructuras y de todos los artistas que "han llenado de arte" estos espacios.

"La renovación expresiva, los nuevos lenguajes y los artistas beben y han bebido de quienes habitaron estos teatros centenarios y así, sumando vanguardia y tradición, generación tras generación, seguimos y seguiremos atrayendo al público a su interior. Es una gran alegría festejar el Día Mundial del Teatro celebrando la resistencia y la buena salud de estos 21 teatros", ha reivindicado.

Por su parte, la presidenta madrileña ha agradecido al público de Madrid por "su amor y su apoyo al teatro", un público plural y exigente que "conoce los repertorios, sabe comparar y distinguir calidad y matices", además de agradecer a dramaturgos y artistas que han bebido de Lope de Vega, Calderón de la Barca, Valle-Inclán o Federico García Lorca.

"El teatro madrileño se ha sostenido gracias al rigor de actores con una técnica sólida, con directores y equipos que han cuidado cada detalle con excelencia, y también todos aquellos que están detrás de estos teatros, a gestores, empleados, equipos técnicos, mantenimiento, todos son parte fundamental de la función", ha indicado.

LA RED DE TEATROS DEL SIGLO XIX

El siglo XIX consolidó también una red de teatros con perfiles muy distintos. El Teatro de la Comedia incorporó un mecanismo capaz de convertir su patio de butacas en salón de baile. Es la actual casa de la Compañía Nacional de Teatro Clásico y sigue representando cada día nuestro Siglo de Oro.

Además, aquí debutaron como dramaturgos Benito Pérez Galdós y Jacinto Benavente. A este se suma el Teatro Lara que conserva un palco con recibidor y baño que usaba la Familia Real y fue lugar de estreno de pilares de nuestra cultura como 'Los intereses creados' o 'El amor brujo'.

Por sus tablas pasaron actores como la recientemente fallecida Gemma Cuervo, que actuó en prácticamente todos los teatros de Madrid, y a la que ha recordado la dirigente madrileña en su intervención. Destaca, igualmente, El María Guerrero que nació como Teatro de la Princesa, y fue adquirido en 1908 por la actriz María Guerrero y su marido Fernando Díaz de Mendoza, convirtiéndose después en la sede del Centro Dramático Nacional.

Esta expansión de los escenarios en Madrid no se limita a la capital, sino que se extiende a municipios como Colmenar de Oreja y su teatro Antonio Diéguez; el Salón Cervantes de Alcalá de Henares, y el Lope de Vega de Chinchón, a cuyas tablas está muy vinculado José Sacristán, natural de la localidad.

SIGLO XX: EL TEATRO COMO INDUSTRIA

En el siglo XX, aparecen teatros como el Infanta Isabel (1913) donde Miguel Mihura estrenó obras como 'Carlota' en 1957; el Reina Victoria, donde han estrenado figuras como Mario Vargas Llosa y Rafael Alberti representó 'El adefesio'.

También es el momento de espacios emblemáticos como el Teatro La Latina, uno de los principales iconos de la cultura madrileña, con la actriz Concha Velasco como una de sus preferidas; el Muñoz Seca; el Monumental, que pronto se consolidó como sala de conciertos gracias a su extraordinaria acústica; el Nuevo Teatro Alcalá; o el Alcázar, con su imponente fachada, escenario del estreno de 'Cuidado con las personas formales', de Alfonso Paso, en 1960, resaltan desde el Gobierno regional.

A ellos se suma el Gran Teatro Pavón, cuya inconfundible torre del reloj lo convierte en uno de los edificios teatrales más reconocibles de Madrid, donde debutó como profesional Fernando Fernán Gómez.

Como parte de esta iniciativa, Díaz Ayuso ha anunciado una guía de teatros centenarios que invita a ciudadanos y visitantes a redescubrir estos escenarios y contribuye a que cada vez más personas "vayan, los visiten, los conozcan y disfruten".

Madrid lidera el número de representaciones teatrales, asistencia de público y recaudación, con más de 15.000 funciones y cerca de cuatro millones de asistentes. Asimismo, encabeza el número de compañías de teatro (1.152) y de danza (250) en España y se sitúa entre los grandes referentes del musical en español.